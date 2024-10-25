Белгородэнерго рассказывает, о чем нужно помнить на каникулах

3. Категорически запрещено удить рыбу в охранной зоне ЛЭП. Если зацепиться удилищем за провода, можно получить смертельный разряд тока. Соотнести длину удочки и расстояние от земли до проводов не всегда могут даже опытные рыбаки, поэтому несчастные случаи среди них, к сожалению, не редки.