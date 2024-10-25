Белгородэнерго рассказывает, о чем нужно помнить на каникулах

Posted 25 октября, 11:19
Published 25 октября, 11:19
Modified 25 октября, 11:21
Updated 25 октября, 11:21
Неразумное поведение в рядом с энергообъектами может привести к электротравме и даже гибели человека.
1. У линий электропередачи и подстанций есть охранная зона, приближаться к ним ближе, чем на 10 метров, опасно. А тем более нельзя играть, ловить рыбу, запускать радиоуправляемые игрушки, воздушные шары, делать селфи. Оборудование находится под очень высоким напряжением.
2. Подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров смертельно опасно. Вокруг такого провода возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно «гусиным» шагом пятку к носу — нос к пятке, не отрывая ступней от земли.
3. Категорически запрещено удить рыбу в охранной зоне ЛЭП. Если зацепиться удилищем за провода, можно получить смертельный разряд тока. Соотнести длину удочки и расстояние от земли до проводов не всегда могут даже опытные рыбаки, поэтому несчастные случаи среди них, к сожалению, не редки.
4. Очень опасно проникать внутрь, забираться на кровлю или рисовать на стенах трансформаторных подстанций. Обращайте внимание детей на предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение!», «Опасно для жизни!», «Не влезай — убьет!»
5. Нельзя влезать на опоры ЛЭП и кровлю гаражей с открытой электропроводкой. Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрощитки и вводные электрощиты в зданиях.
6. При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «Светлой линии 220» 8 800 220 0 220 (звонок бесплатный) или телефону 112.
Будьте бдительны, не подвергайте свою жизнь опасности!