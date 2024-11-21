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Posted 21 ноября, 13:04

Published 21 ноября, 13:04

Modified 21 ноября, 13:04

Updated 21 ноября, 13:04

Филармония в Белгороде отметила систему абонементов

В филармонии Белгорода отменили абонементы. Как это связано с событиями 30 декабря?

21 ноября 2024, 13:04
Фото: 1MI. Филармония в Белгороде отметила систему абонементов

В филармонии Белгорода отказались от абонементов

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Новости Белгорода
В филармонии объяснили, что в случае повторения массированных обстрелов посетители начнут отменять свои брони на концерты. Из-за этого руководство учреждения решило отказаться от абонементов, пишет ТАСС со ссылкой на директора Светлану Боруху.

В белгородской филармонии отказались от системы абонементов из-за обстрелов. Дело в том, что в случае атак ВСУ концерты отменяют.

«Мы отменили традиционную для филармонии абонементную систему, чтобы не оказаться в ситуации подобной той, что была 30 декабря прошлого года, когда после обстрела города Белгорода мы были вынуждены в связи с ограничениями отказаться от весеннего блока абонементных концертов. Мы сейчас продаем билеты только на конкретные концерты, чтобы не было отмен», — объяснила решение директор филармонии Светлана Боруха.

Также директор добавила, что в филармонии готовят проведение новогодних ёлок.

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