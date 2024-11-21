В филармонии Белгорода отменили абонементы. Как это связано с событиями 30 декабря?

Posted 21 ноября, 13:04
Published 21 ноября, 13:04
Modified 21 ноября, 13:04
Updated 21 ноября, 13:04
В белгородской филармонии отказались от системы абонементов из-за обстрелов. Дело в том, что в случае атак ВСУ концерты отменяют.
«Мы отменили традиционную для филармонии абонементную систему, чтобы не оказаться в ситуации подобной той, что была 30 декабря прошлого года, когда после обстрела города Белгорода мы были вынуждены в связи с ограничениями отказаться от весеннего блока абонементных концертов. Мы сейчас продаем билеты только на конкретные концерты, чтобы не было отмен», — объяснила решение директор филармонии Светлана Боруха.
Также директор добавила, что в филармонии готовят проведение новогодних ёлок.