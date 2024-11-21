В филармонии Белгорода отменили абонементы. Как это связано с событиями 30 декабря?

В филармонии Белгорода отказались от абонементов

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В филармонии объяснили, что в случае повторения массированных обстрелов посетители начнут отменять свои брони на концерты. Из-за этого руководство учреждения решило отказаться от абонементов, пишет ТАСС со ссылкой на директора Светлану Боруху.