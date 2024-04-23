Крупные учреждения культуры возобновляют работу в Белгороде

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Белгородская государственная филармония и БГАДТ имени М. С. Щепкина сообщили о возобновлении культурных мероприятий.
В БГАДТ имени Щепкина с 28 по 30 апреля состоятся три спектакля на малой сцене: «Два клоуна», «Дон Жуан», «Его донжуанский список». Пресс-служба учреждения сообщила, что в театре сделано всё для обеспечения безопасности зрителей.
В Белгородской государственной филармонии анонсировали три концерта с 25 по 27 апреля и также рассказали о предстоящих мероприятиях на май. Отмечается, что концерты пройдут с ограниченным числом слушателей.
В мае театр из ЛНР покажет в Белгороде спектакль о Луганске. Показы запланированы в рамках федеральной программы «Большие гастроли».
В апреле этого года БГАДТ имени М. С. Щепкина отправился на гастроли в Липецк. Липецкий коллектив обратил внимание на сложную ситуацию в Белгородской области и пригласил артистов к себе.