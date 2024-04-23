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Спектакль в драмтеатре Белгорода

Крупные учреждения культуры возобновляют работу в Белгороде

23 апреля 2024, 12:50
Фото: страница БГАДТ имени М. С. Щепкина в соцсети
Спектакль в драмтеатре Белгорода

Драмтеатр и филармония заявили об открытии в Белгороде

Белгородская государственная филармония и БГАДТ имени М. С. Щепкина сообщили о возобновлении культурных мероприятий. Они пройдут в конце апреля и в мае этого года, сообщают пресс-службы учреждений.

Белгородская государственная филармония и БГАДТ имени М. С. Щепкина сообщили о возобновлении культурных мероприятий.

В БГАДТ имени Щепкина с 28 по 30 апреля состоятся три спектакля на малой сцене: «Два клоуна», «Дон Жуан», «Его донжуанский список». Пресс-служба учреждения сообщила, что в театре сделано всё для обеспечения безопасности зрителей.

В Белгородской государственной филармонии анонсировали три концерта с 25 по 27 апреля и также рассказали о предстоящих мероприятиях на май. Отмечается, что концерты пройдут с ограниченным числом слушателей.

В мае театр из ЛНР покажет в Белгороде спектакль о Луганске. Показы запланированы в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

В апреле этого года БГАДТ имени М. С. Щепкина отправился на гастроли в Липецк. Липецкий коллектив обратил внимание на сложную ситуацию в Белгородской области и пригласил артистов к себе.

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