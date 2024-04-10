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Белгородская филармония предупредила о переносе концертов

Ансамбль «Донбасс» не захотел приезжать в Белгородскую область

10 апреля 2024, 13:01
Фото: 1MI

Белгородская филармония предупредила о переносе концертов

22 апреля в Старом Осколе должен был выступить ансамбль «Донбасс». Вместо него концерт проведёт «Белогорье», сообщили в пресс-службе филармонии.

С 14 апреля на 14 сентября в Белгороде переносится концерт «Про Красную шапочку, или Волк и семеро козлят на новый лад». Запланированный на 17 апреля концерт Steinway & Sons отменён.

Концерт «Ожившие картины», который должен был пройти 21 апреля, перенесли на 10 ноября. 22 апреля в Старом Осколе должен был выступить ансамбль «Донбасс», но вместо него концерт проведёт ансамбль «Белогорье».

Помимо этого, отменён концерт Симфонического оркестра, запланированный на 24 апреля.

Деньги за электронные билеты на отменённые концерты вернутся автоматически. Бумажные билеты необходимо вернуть в кассу. Что касается концертов, которые перенесли, то билеты на них действительны.

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