Ансамбль «Донбасс» не захотел приезжать в Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
С 14 апреля на 14 сентября в Белгороде переносится концерт «Про Красную шапочку, или Волк и семеро козлят на новый лад». Запланированный на 17 апреля концерт Steinway & Sons отменён.
Концерт «Ожившие картины», который должен был пройти 21 апреля, перенесли на 10 ноября. 22 апреля в Старом Осколе должен был выступить ансамбль «Донбасс», но вместо него концерт проведёт ансамбль «Белогорье».
Помимо этого, отменён концерт Симфонического оркестра, запланированный на 24 апреля.
Деньги за электронные билеты на отменённые концерты вернутся автоматически. Бумажные билеты необходимо вернуть в кассу. Что касается концертов, которые перенесли, то билеты на них действительны.