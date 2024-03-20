Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Оркестр

«Я в шоке»: белгородка просит объяснить необходимость концертов филармонии

20 марта 2024, 14:24
Фото: 1MI
Оркестр

В белгородском минкульте объяснили особенности работы филармонии

Белгородка заявила, что филармония собирает репетиции под обстрелами. Женщина уверена, что учреждению «плевать на своих людей». Объяснения на этот счёт дал региональный минкульт.

У белгородки появились вопросы к работе филармонии. Женщина заявила, что учреждение якобы собирает репетиции под обстрелами. Горожанка уверена, что филармонии «плевать на своих людей». Однако объяснения на этот счёт дал региональный минкульт.

«Почему филармония продолжает выездные концерты, собирает репетиции под обстрелами? Учителям разрешено дома быть, детей — в лагеря, а песни петь необходимость? Я в шоке», — написала женщина в соцсети.

Однако в министерстве культуры заявили, что выступают артисты только там, где разрешены массовые мероприятия. Решение по поводу репетиций должно принимать само учреждение.

Ближайшие концерты коллективов перенесены на более поздний период. Выезды ансамблей в ближайшие дни осуществляется в те районы, где разрешено проведение массовых мероприятий. Репетиции проводятся на усмотрение руководителей коллективов — в усечённом или дистанционном форматах.
министерство культуры Белгородской области

В марте многие культурные учреждения Белгорода сообщили о временном закрытии в связи с оперативной обстановкой. В их числе была и филармония.

Культурные учреждения Белгорода вновь закрываются из-за обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде отменяют спектакли и закрывают концертные кассы на фоне атак БПЛАПосле атаки ВСУ белгородский драмтеатр отменил спектакльБГАДТ им. Щепкина и филармония в Белгороде перенесли спектакли и концерты
#Белгородская область#Культура#Филармония#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Двое мужчин погибли, ещё двое ранены, а женщина может быть под завалами пищеблока
Сегодня, 14:16
В результате обстрела Белгорода погиб супруг бывшего главного редактора Бел.Ру
Сегодня, 12:57
«Мы это сделаем». Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области
Сегодня, 10:57
«Всё без толку»: в Белгороде жизни сотрудников Wildberries подвергают опасности?
Сегодня, 13:32
Город сильно опустел: военкор опубликовал видео из приграничного Грайворона
Сегодня, 14:37
Что входит в продуктовый набор для жителей приграничья и как его получить?
Сегодня, 14:20
"