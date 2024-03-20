«Я в шоке»: белгородка просит объяснить необходимость концертов филармонии

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
У белгородки появились вопросы к работе филармонии. Женщина заявила, что учреждение якобы собирает репетиции под обстрелами. Горожанка уверена, что филармонии «плевать на своих людей». Однако объяснения на этот счёт дал региональный минкульт.
«Почему филармония продолжает выездные концерты, собирает репетиции под обстрелами? Учителям разрешено дома быть, детей — в лагеря, а песни петь необходимость? Я в шоке», — написала женщина в соцсети.
Однако в министерстве культуры заявили, что выступают артисты только там, где разрешены массовые мероприятия. Решение по поводу репетиций должно принимать само учреждение.
Ближайшие концерты коллективов перенесены на более поздний период. Выезды ансамблей в ближайшие дни осуществляется в те районы, где разрешено проведение массовых мероприятий. Репетиции проводятся на усмотрение руководителей коллективов — в усечённом или дистанционном форматах.
министерство культуры Белгородской области
В марте многие культурные учреждения Белгорода сообщили о временном закрытии в связи с оперативной обстановкой. В их числе была и филармония.