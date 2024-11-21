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Posted 21 ноября, 07:09

Published 21 ноября, 07:09

Modified 21 ноября, 07:09

Updated 21 ноября, 07:09

В Белгородской области ищут пропавшего мужчину

В Белгородской области больше 10 дней ищут мужчину на серебристой Skoda

21 ноября 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области ищут пропавшего мужчину
В Белгородской области вновь пропал человек, на этот раз в Ракитянском районе. Мужчина просто уехал на машине, родственники не знают, куда именно. «Лиза Алерт» просит неравнодушных помочь с поиском.

Житель Ракитного — 46-летний Сергей Макренков — 9 ноября сел за руль Skoda Octavia серебристого цвета и уехал в неизвестном направлении.

Мужчина высокий — рост 190 сантиметров, нормального телосложения. У него русые волосы и серо-голубые глаза.

Одет он был в чёрные куртку и кроссовки, тёмный свитер и синие джинсы.

Волонтёры поисково-спасательного отряда просят тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея, сообщить об этом по номеру телефона горячей линии отряда — 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или в службу 112.

ОриентировкаОриентировка
Ориентировка. Фото: «Лиза Алерт» в Белгородской области
Под Белгородом пропал мужчина на белой «Гранте»
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Ракитное#Лиза Алерт#Поиск#Белгород#Пропал человек
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