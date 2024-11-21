В Белгородской области больше 10 дней ищут мужчину на серебристой Skoda

Posted 21 ноября, 07:09
Published 21 ноября, 07:09
Modified 21 ноября, 07:09
Updated 21 ноября, 07:09
Житель Ракитного — 46-летний Сергей Макренков — 9 ноября сел за руль Skoda Octavia серебристого цвета и уехал в неизвестном направлении.
Мужчина высокий — рост 190 сантиметров, нормального телосложения. У него русые волосы и серо-голубые глаза.
Одет он был в чёрные куртку и кроссовки, тёмный свитер и синие джинсы.
Волонтёры поисково-спасательного отряда просят тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея, сообщить об этом по номеру телефона горячей линии отряда — 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или в службу 112.