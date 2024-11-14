В Белгородской области ищут бабушку из села Казачок

Posted 14 ноября, 14:05
Published 14 ноября, 14:05
Modified 14 ноября, 14:05
Updated 14 ноября, 14:05
В среду, 13 ноября, ушла из дома и не вернулась жительница села Казачок Старооскольского округа. Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят всех неравнодушных помочь в поисках 84-летней Лиды Гойдиной.
Женщина низкого роста — 155 сантиметров — и худощавого телосложения. У неё седые волосы до плеч и голубые глаза. В день пропажи бабушка была одета в синие куртку и платок, а также в чёрную юбку и сапоги.
Если вы знаете что-то о её местонахождении, то можете позвонить по телефону горячей линии отряда — 8 800 700 54 52 (звонки бесплатны на территории Российской Федерации) или по номеру 112.