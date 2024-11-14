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Posted 14 ноября, 14:05

Published 14 ноября, 14:05

Modified 14 ноября, 14:05

Updated 14 ноября, 14:05

В Белгородской области ищут пропавшую пенсионерку

В Белгородской области ищут бабушку из села Казачок

14 ноября 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области ищут пропавшую пенсионерку
Пропала 84-летняя женщина. Родственникам ничего не известно о её местонахождении целые сутки. Отряд «Лиза Алерт», который занимается поисками пропавших, просит жителей оказать помощь в поисках.

В среду, 13 ноября, ушла из дома и не вернулась жительница села Казачок Старооскольского округа. Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят всех неравнодушных помочь в поисках 84-летней Лиды Гойдиной.

Женщина низкого роста — 155 сантиметров — и худощавого телосложения. У неё седые волосы до плеч и голубые глаза. В день пропажи бабушка была одета в синие куртку и платок, а также в чёрную юбку и сапоги.

Если вы знаете что-то о её местонахождении, то можете позвонить по телефону горячей линии отряда — 8 800 700 54 52 (звонки бесплатны на территории Российской Федерации) или по номеру 112.

Ориентировка на пропавшуюОриентировка на пропавшую
Ориентировка на пропавшую. Фото: «Лиза Алерт» Белгородской области
Пропавшего меньше недели назад белгородца за рулём «Лады» нашли мёртвым
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Лиза Алерт#Поиск#Белгород#Пропал человек
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