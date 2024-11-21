Гладков: белгородцам выдали более 180 млн рублей грантов на создание агробизнеса

В пример глава региона привёл семью Дремучевых из Белгородского района. Они получили грант в 5 млн рублей на создание фермы по разведению, откорму и реализации овец. Такой проект позволит получать сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, жители могут приезжать на ферму, чтобы отдохнуть и покормить животных.