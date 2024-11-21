Гладков: белгородцам выдали более 180 млн рублей грантов на создание агробизнеса

Posted 21 ноября, 11:20
Published 21 ноября, 11:20
Modified 21 ноября, 11:20
Updated 21 ноября, 11:20
В Белгородской области 40 начинающим фермерам выдали более 180 млн рублей на развитие собственного дела по гранту «Агростартап».
«Мы — сельскохозяйственный регион, поэтому стараемся максимально использовать ресурсы для дальнейшего развития нашей Белгородской области. Завершился очередной этап конкурса „Агростартап“, который помогает начинающим фермерам. Выдали рекордное количество грантов — 40 получателей на общую сумму свыше 180 млн рублей. Будем работу продолжать и в 2025 году», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Данный конкурс помогает белгородцам открыть своё дело в агробизнесе: заняться выращиванием овощей, разведением крупнорогатого скота или созданием пчеловодческих хозяйств.
В пример глава региона привёл семью Дремучевых из Белгородского района. Они получили грант в 5 млн рублей на создание фермы по разведению, откорму и реализации овец. Такой проект позволит получать сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, жители могут приезжать на ферму, чтобы отдохнуть и покормить животных.
Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»