Белгородские власти взыскали с получателей грантов в сфере АПК более 66 млн рублей

Что касается субсидий и грантов малым сельхозтоваропроизводителям (крестьянским, фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам), их предоставляли на создание и развитие фермерских хозяйств, на создание и развитие семейных ферм и «Агропрогресс», на развитие материально-технической базы кооперативов, а также на возмещение части затрат, понесённых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.