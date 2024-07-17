Белгородские власти взыскали с получателей грантов в сфере АПК более 66 млн рублей

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
По официальным данным, с 1 января 2021 года по сегодняшний день на развитие отрасли АПК Белгородской области направили более 12,5 млрд рублей в виде субсидий.
Кроме того, в рамках мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в 2021–2024 годах министерство сельского хозяйства и продовольствия области оказало господдержку в виде грантов и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму более 1 млрд рублей.
Также по состоянию на 8 июля текущего года из средств резервного фонда правительства РФ, предоставленных бюджету Белгородской области, пострадавшим от обстрелов аграриям выплатили субсидии на компенсацию в размере 1,48 млрд рублей.
Субсидии предоставили сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК по следующим направлениям господдержки:
Что касается субсидий и грантов малым сельхозтоваропроизводителям (крестьянским, фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам), их предоставляли на создание и развитие фермерских хозяйств, на создание и развитие семейных ферм и «Агропрогресс», на развитие материально-технической базы кооперативов, а также на возмещение части затрат, понесённых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.
Нарушений при предоставлении аграриям средств не выявили. При этом с 2021 года власти подали заявления в суды и потребовали взыскать гранты на сумму 100,5 млн рублей. Требования регионального правительства удовлетворили в части взыскания грантов на сумму 66,6 млн руб.