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Белгородские власти взыскали с получателей грантов в сфере АПК более 66 млн рублей

Белгородские власти взыскали с получателей грантов в сфере АПК более 66 млн рублей

17 июля 2024, 10:44
Фото: 1MI
Всего с 2021 года региональные власти подали исков на сумму более 100 млн рублей. Подробнее Бел.Ру сообщили в областном правительстве.

По официальным данным, с 1 января 2021 года по сегодняшний день на развитие отрасли АПК Белгородской области направили более 12,5 млрд рублей в виде субсидий.

Кроме того, в рамках мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в 2021–2024 годах министерство сельского хозяйства и продовольствия области оказало господдержку в виде грантов и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму более 1 млрд рублей.

Также по состоянию на 8 июля текущего года из средств резервного фонда правительства РФ, предоставленных бюджету Белгородской области, пострадавшим от обстрелов аграриям выплатили субсидии на компенсацию в размере 1,48 млрд рублей.

Субсидии предоставили сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК по следующим направлениям господдержки:

  • поддержка закладки и ухода многолетних;
  • поддержка собственного производства молока;
  • возмещение части затрат на обеспечение прироста объёма сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями субсидий на пищевую продукцию;
  • поддержка племенного животноводства;
  • субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ в области растениеводства;
  • поддержка элитного семеноводства;
  • возмещение части затрат производителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования;
  • компенсация части затрат на содержание одной головы маточного товарного поголовья КРС специализированных мясных пород, за исключением племенных животных;
  • субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей; возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;
  • субсидии на проведение гидромелиоративных и агролесомелиоративных, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;
  • субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур; возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, привлечённым до 1 января 2017 года;
  • возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса;
  • возмещение части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного в организации розничной торговли;
  • возмещение производителям, осуществляющим разведение и содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота;
  • компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы;
  • компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий;
  • возмещение части фактически понесённых затрат в связи с производством продукции товарной аквакультуры на приобретение рыбопосадочного материала;
  • возмещение части затрат, понесённых в связи с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности;
  • возмещение части затрат на развитие мелиорации земель производителям овощей открытого грунта;
  • возмещение части затрат на реконструкцию и модернизацию теплиц производителям овощей закрытого грунта;
  • возмещение части затрат производителям продовольствия в целях стабилизации ценовой ситуации;
  • возмещение части затрат КФХ и ИП на реконструкцию и модернизацию теплиц производителям овощей закрытого грунта;
  • возмещение части затрат КФХ и ИП на развитие мелиорации земель производителям овощей открытого грунта.

Что касается субсидий и грантов малым сельхозтоваропроизводителям (крестьянским, фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам), их предоставляли на создание и развитие фермерских хозяйств, на создание и развитие семейных ферм и «Агропрогресс», на развитие материально-технической базы кооперативов, а также на возмещение части затрат, понесённых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

Нарушений при предоставлении аграриям средств не выявили. При этом с 2021 года власти подали заявления в суды и потребовали взыскать гранты на сумму 100,5 млн рублей. Требования регионального правительства удовлетворили в части взыскания грантов на сумму 66,6 млн руб.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Субсидии#АПК#Аграрии#Гранты#Эксклюзив#Сельское хозяйство#Поддержка#Животноводство#Земледелие#Белгород#Власти
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