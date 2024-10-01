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Posted 1 октября, 08:42

Published 1 октября, 08:42

Modified 1 октября, 08:44

Updated 1 октября, 08:44

Жителя Старого Оскола освободили из рабства в Тульской области

Белгородец попал в рабство на цыганской ферме в Тульской области?

1 октября 2024, 08:42
Фото: myslo.ru
Жителя Старого Оскола освободили из рабства в Тульской области
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Новости Белгорода
Громкая история произошла в Тульской области. Как сообщили волонтёры и журналисты, на цыганской ферме удерживалось несколько десятков человек — их использовали как рабочую силу. Историей заинтересовался федеральный СК, а среди освобождённых оказался житель Белгородской области.

Портал Myslo.ru сообщил о цыганской ферме в Тульской области, на которой удерживали людей. После поездки на место журналиста и активистов движения «Альтернатива», которые освобождают людей из рабства, удалось убедить уехать несколько человек. Один из них, как он представился, житель Старого Оскола.

Началось всё с того, что к журналистам обратилась жена одного из пропавших мужчин. Ранее он жил в Крыму, затем уехал в Москву на заработки, но спустя время перестал выходить на связь.

Женщина заявила, что её супруга незаконно удерживают на территории Тульской области. Изначально ему предлагали 2 тыс. рублей в день за работу, но «по факту — ничего не платят и не дают уйти». При этом сам мужчина, по его словам, пробовал сбежать, но не вышло. Вместе с тем он заявил, что работой руководят цыгане.

По оценкам волонтёра движения «Альтернатива», всего там удерживалось около 30-40 человек. Истории у большинства одинаковые: выпивали на улице, к ним подсаживался молодой цыган и предлагал заработать. После согласия телефоны забирали, документов у рабочих тоже не оказалось.

После того, как в бараки приехали журналист и волонтёры, в полицию удалось забрать десятерых рабочих. Один из них, возможно, житель Старого Оскола. По крайней мере, именно этот город он упомянул.

«На Московском вокзале один из спасённых мужчин выкидывает фортель — говорит, что в отделе цыганка дала ему 5000 рублей на расходы. И что он не собирается ждать, пока ему сделают паспорт, а хочет уехать сразу же в родной Старый Оскол», — пишет о мужчине издание. Однако о судьбе его больше ничего не известно: после того, как его попытались вразумить, мужчина, даже не попрощавшись, ушёл.

Примечательно, что сами цыгане заявили, что у них «всё по закону» — есть договоры, насильно никого якобы не держали.

Известно, что историей уже заинтересовался федеральный Следственный комитет. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ).

«В средствах массовой информации сообщается, что в Тульской области владельцы фермы обманным путём заманивали местных жителей к себе в хозяйство, заставляли работать без оплаты труда и жить в антисанитарных условиях. Сообщается, что от противоправных действий фермеров пострадали 10 человек, включая участника СВО», — говорится в сообщении ведомства.
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Освобождение#Ферма#Новости Белгорода#Тульская область#Белгород#Рабство
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