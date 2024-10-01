Белгородец попал в рабство на цыганской ферме в Тульской области?

«На Московском вокзале один из спасённых мужчин выкидывает фортель — говорит, что в отделе цыганка дала ему 5000 рублей на расходы. И что он не собирается ждать, пока ему сделают паспорт, а хочет уехать сразу же в родной Старый Оскол», — пишет о мужчине издание. Однако о судьбе его больше ничего не известно: после того, как его попытались вразумить, мужчина, даже не попрощавшись, ушёл.