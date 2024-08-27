Детский санаторий получил грант Металлоинвеста

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:54
На полученные средства были закуплены массажная дорожка-пазл, фитнес-коврики, степ-платформы, гимнастические обручи и мячи, скакалки, балансировочная доска и портативная акустическая аудиосистема. Теперь дети с охотой занимаются на свежем воздухе. А в холодное время года занятия продолжатся в зале лечебной физкультуры санатория.
«Проект „Шаг в спорт с Надеждой“ стал призёром в номинации „Спортивный город“, — говорит исполняющая обязанности главврача санатория для детей „Надежда“ Елена Львова. — Двигательная активность детей снижается из-за увлечения гаджетами. На занятиях по ЛФК наши спортивные инструкторы обратили внимание, что для некоторых детей сложно даже с обычной скакалкой заниматься. А ведь это и координация движений, и умение держать равновесие, и развитие когнитивных способностей. Чтобы дети росли умными и здоровыми, они должны активно двигаться».
«Зарядка на свежем воздухе поднимает тонус и настроение, — делится жительница Губкина Елена Галушко, которая на протяжении семи лет привозит сюда свою дочь Катю. — За это время благодаря ЛФК, массажу и занятиям в бассейне у Кати укрепилась спина, улучшилась осанка и походка, развивается мелкая моторика».