Детский санаторий получил грант Металлоинвеста

В старооскольском детском санатории «Надежда» при поддержке Металлоинвеста реализуют спортивный проект. Он называется «Шаг в спорт с Надеждой» и направлен на то, чтобы оторвать ребят от гаджетов, сделать их более активными. Воплотить идею помог грант компании по программе «Вместе! С моим городом».

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