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Детский лагерь

Детский санаторий получил грант Металлоинвеста

27 августа 2024, 08:49
Фото: Валерия Воронова / Металлоинвест, пресс-служба
Детский лагерь
В старооскольском детском санатории «Надежда» при поддержке Металлоинвеста реализуют спортивный проект. Он называется «Шаг в спорт с Надеждой» и направлен на то, чтобы оторвать ребят от гаджетов, сделать их более активными. Воплотить идею помог грант компании по программе «Вместе! С моим городом».

На полученные средства были закуплены массажная дорожка-пазл, фитнес-коврики, степ-платформы, гимнастические обручи и мячи, скакалки, балансировочная доска и портативная акустическая аудиосистема. Теперь дети с охотой занимаются на свежем воздухе. А в холодное время года занятия продолжатся в зале лечебной физкультуры санатория.

«Проект „Шаг в спорт с Надеждой“ стал призёром в номинации „Спортивный город“, — говорит исполняющая обязанности главврача санатория для детей „Надежда“ Елена Львова. — Двигательная активность детей снижается из-за увлечения гаджетами. На занятиях по ЛФК наши спортивные инструкторы обратили внимание, что для некоторых детей сложно даже с обычной скакалкой заниматься. А ведь это и координация движений, и умение держать равновесие, и развитие когнитивных способностей. Чтобы дети росли умными и здоровыми, они должны активно двигаться».
«Зарядка на свежем воздухе поднимает тонус и настроение, — делится жительница Губкина Елена Галушко, которая на протяжении семи лет привозит сюда свою дочь Катю. — За это время благодаря ЛФК, массажу и занятиям в бассейне у Кати укрепилась спина, улучшилась осанка и походка, развивается мелкая моторика».
Металлоинвест направил 5 млн рублей на создание доступной среды в детском санатории
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