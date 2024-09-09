Ни денег, ни рыбы: белгородские фермеры попали в суд из-за грантов на 18 млн рублей

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В прошлую пятницу, 6 сентября, суд вынес обвинительный приговор двум индивидуальным предпринимателям — главам крестьянских (фермерских) хозяйств. Их обвинили в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
В июне 2019 года в Белгородской области объявили конкурс на получение грантов «Агростартап». Он был организован для поддержки фермеров и их проектов по развитию сельского хозяйства.
Подсудимые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и создали кооператив. Они подали документы на участие в конкурсе и выиграли грант на проект по выращиванию, переработке и продаже ценных видов рыб. Сумма гранта составила 6 620 000 рублей.
Спустя год подсудимые вновь победили в конкурсе и получили ещё 12 млн рублей из местного и федерального бюджетов. Но фактически проекты по разведению и продаже рыбы реализованы не были.
Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной и четыре года соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу. Ущерб, нанесённый бюджету, будет возмещён по решению Арбитражного суда.