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Белгородских фермеров осудили за мошенничество с грантами на 18 млн рублей

Ни денег, ни рыбы: белгородские фермеры попали в суд из-за грантов на 18 млн рублей

9 сентября 2024, 16:09
Фото: 1MI

Белгородских фермеров осудили за мошенничество с грантами на 18 млн рублей

Два предпринимателя в Белгородской области осуждены по делу о мошенничестве. Они смогли получить бюджетные гранты на общую сумму 18 620 000 рублей и не реализовали проекты по выращиванию ценных видов рыб. Суд вынес обвинительный приговор, сообщили в прокуратуре.

В прошлую пятницу, 6 сентября, суд вынес обвинительный приговор двум индивидуальным предпринимателям — главам крестьянских (фермерских) хозяйств. Их обвинили в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В июне 2019 года в Белгородской области объявили конкурс на получение грантов «Агростартап». Он был организован для поддержки фермеров и их проектов по развитию сельского хозяйства.

Подсудимые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и создали кооператив. Они подали документы на участие в конкурсе и выиграли грант на проект по выращиванию, переработке и продаже ценных видов рыб. Сумма гранта составила 6 620 000 рублей.

Спустя год подсудимые вновь победили в конкурсе и получили ещё 12 млн рублей из местного и федерального бюджетов. Но фактически проекты по разведению и продаже рыбы реализованы не были.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной и четыре года соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу. Ущерб, нанесённый бюджету, будет возмещён по решению Арбитражного суда.

Разоблачение мошеннической схемы: гранты для фермеров превратились в «золотую жилу»
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