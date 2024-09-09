Ни денег, ни рыбы: белгородские фермеры попали в суд из-за грантов на 18 млн рублей

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной и четыре года соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу. Ущерб, нанесённый бюджету, будет возмещён по решению Арбитражного суда.