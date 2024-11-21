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Posted 21 ноября, 12:34

Published 21 ноября, 12:34

Modified 21 ноября, 12:38

Updated 21 ноября, 12:38

Закрытые и разбитые павильоны подземки завалены мусором

Два мэра обещали белгородке ремонт «бомжатника», но и в этом году работ тоже не будет

21 ноября 2024, 12:34
Фото: кадр из видео со страницы Вячеслава Гладкова. Закрытые и разбитые павильоны подземки завалены мусором

Горожане недовольны состоянием подземного перехода на «Соколе» в Белгороде

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Новости Белгорода
Подземные пешеходные переходы — больная тема для белгородцев. Одни затапливает, другие разваливаются после капитального ремонта, а подземка на «Соколе» превратилась в место, где стоит снимать ужасы и триллеры. Власти обещали провести ремонт в этом году, но сроки перенесли.

Жители Белгорода продолжают бить тревогу по поводу подземного перехода на остановке «Сокол». Там разваливаются стены, в павильонах разбито остекление, а внутри — настоящая свалка. Ко всему прочему, периодически там отсутствует свет.

Жалуются на его состояние уже далеко не в первый раз. Городские власти ранее обещали, что отремонтируют подземку до 2025 года, но там по какой-то причине решили только покрасить ржавые перила.

«Внутри апокалипсис! По-другому я сказать не могу. Ещё мэр Галдун обещал ремонт этого перехода, мэр Иванов обещал ремонт. Это бомжатник. Периодически там срывают лампы и нет света. Так когда это будет сделано? Или это не центр города и может ждать бесконечно?» — интересуется жительница.

Она сняла на видео, как сейчас выглядит подземный переход. По кадрам можно увидеть запущенное состояние.

Видео: со страницы Вячеслава Гладкова. Как сейчас выглядит подземный переход на «Соколе»

Пока ещё нынешний мэр Валентин Демидов ответил слово в слово так, как отвечал на претензии весной: переход обследуют, разрабатывают проектную документацию. Только почему-то теперь он заявил, что ремонтировать переход в 2024-м не планировали, что противоречит его словам ранее. Приступят к ремонту уже в 2025-м, если найдут источник финансирования.

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