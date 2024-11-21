Два мэра обещали белгородке ремонт «бомжатника», но и в этом году работ тоже не будет

Пока ещё нынешний мэр Валентин Демидов ответил слово в слово так, как отвечал на претензии весной: переход обследуют, разрабатывают проектную документацию. Только почему-то теперь он заявил, что ремонтировать переход в 2024-м не планировали, что противоречит его словам ранее. Приступят к ремонту уже в 2025-м, если найдут источник финансирования.