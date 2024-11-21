Белгородский мёд сняли с продажи из-за токсина в составе, который может вызывать рак

В нём обнаружили превышение количества токсина гидроксиметилфурфурола. Это вещество натуральное, в небольших дозах содержится не только в меду, но и в овощах и кофе. Но его относят к числу канцерогенов, которые потенциально могут вызывать развитие злокачественных образований. Хотя это пока не доказано научно.