bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 11:03

Published 21 ноября, 11:03

Modified 21 ноября, 11:03

Updated 21 ноября, 11:03

Мёд белгородского производителя не прошёл проверку Роскачества

Белгородский мёд сняли с продажи из-за токсина в составе, который может вызывать рак

21 ноября 2024, 11:03
Фото: freepik.com. Мёд белгородского производителя не прошёл проверку Роскачества

Мёд белгородского производителя не прошёл проверку Роскачества

Сюжет
Новости Белгорода
Торговая сеть «Перекрёсток» сняла с продажи мёд белгородского производителя ООО «Прополис». Как оказалось, товар не просто не прошёл проверку качества, но и превысил содержание опасного вещества, сообщили в Роскачестве.

Натуральный монофлорный акациевый мёд «Маркет Перекресток», который производится в Белгородской области (изготовитель ООО «Прополис»), не прошёл проверку Роскачества. Товар признали не самым качественным, но это лишь полбеды.

В нём обнаружили превышение количества токсина гидроксиметилфурфурола. Это вещество натуральное, в небольших дозах содержится не только в меду, но и в овощах и кофе. Но его относят к числу канцерогенов, которые потенциально могут вызывать развитие злокачественных образований. Хотя это пока не доказано научно.

Также в Роскачестве указали на то, что в продукте обнаружили признаки фальсификации, и то, что мёд не является акациевым.

Производитель усилил контроль за продукцией и устранил нарушения. После проведения повторных испытаний решат, стоит ли возвращать мёд на полки магазинов.

С «Белгородских молочных продуктов» хотят взыскать 4,7 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Пейте молоко, будете больны: почему от этого продукта стоит отказаться?Включите эти продукты в свой рацион, и ваш кишечник будет работать как часыНе выбрасывай: шеф-повар советует, что приготовить из остатков продуктов
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Продукты#Качество#Роскачество#Новости Белгорода#Белгород#Мёд#Токсины
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика