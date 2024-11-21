Белгородский мёд сняли с продажи из-за токсина в составе, который может вызывать рак

Posted 21 ноября, 11:03
Published 21 ноября, 11:03
Modified 21 ноября, 11:03
Updated 21 ноября, 11:03
Натуральный монофлорный акациевый мёд «Маркет Перекресток», который производится в Белгородской области (изготовитель ООО «Прополис»), не прошёл проверку Роскачества. Товар признали не самым качественным, но это лишь полбеды.
В нём обнаружили превышение количества токсина гидроксиметилфурфурола. Это вещество натуральное, в небольших дозах содержится не только в меду, но и в овощах и кофе. Но его относят к числу канцерогенов, которые потенциально могут вызывать развитие злокачественных образований. Хотя это пока не доказано научно.
Также в Роскачестве указали на то, что в продукте обнаружили признаки фальсификации, и то, что мёд не является акациевым.
Производитель усилил контроль за продукцией и устранил нарушения. После проведения повторных испытаний решат, стоит ли возвращать мёд на полки магазинов.