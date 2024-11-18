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Posted 18 ноября, 11:34

Published 18 ноября, 11:34

Modified 18 ноября, 11:35

Updated 18 ноября, 11:35

Завод «Белгородские молочные продукты»

С «Белгородских молочных продуктов» хотят взыскать 4,7 млн рублей

18 ноября 2024, 11:34
Фото: evrostroybel.ru. Завод «Белгородские молочные продукты»
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Новости Белгорода
Росприроднадзор намерен взыскать с ООО «Белгородские молочные продукты» несколько миллионов за то, что предприятие пользовалось подземными водами без лицензии. Пока что компании направили претензию о добровольном возмещении вреда.

Предприятие с февраля по сентябрь 2022 года выполняло добычу подземных вод, хотя у него не было на это необходимой лицензии. Из-за недобросовестности ответственных за данную сферу лиц недрам был нанесён серьёзный ущерб.

Управление Росприроднадзора по ЦФО оценило его в 4,7 млн рублей. Эту сумму организация требует сейчас выплатить в добровольном порядке, юрлицу направили претензию.

В противном случае Росприроднадзор будет готов взыскать с «Белгородских молочных продуктов» средства в судебном порядке.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Окружающая среда#Белгород#Росприроднадзор#Белгородские молочные продукты
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