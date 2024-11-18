С «Белгородских молочных продуктов» хотят взыскать 4,7 млн рублей

Posted 18 ноября, 11:34
Published 18 ноября, 11:34
Modified 18 ноября, 11:35
Updated 18 ноября, 11:35
Предприятие с февраля по сентябрь 2022 года выполняло добычу подземных вод, хотя у него не было на это необходимой лицензии. Из-за недобросовестности ответственных за данную сферу лиц недрам был нанесён серьёзный ущерб.
Управление Росприроднадзора по ЦФО оценило его в 4,7 млн рублей. Эту сумму организация требует сейчас выплатить в добровольном порядке, юрлицу направили претензию.
В противном случае Росприроднадзор будет готов взыскать с «Белгородских молочных продуктов» средства в судебном порядке.