«Англичане» предлагали схитрить на торгах по датчикам глюкозы для белгородцев?

По словам чиновника, с 2021 года Белгородская область впервые в стране начала закупать системы непрерывного мониторинга глюкозы за счёт региональных средств. С 2024 года закупка датчиков происходит за счёт федеральных средств, то есть через участие в процедурах госзакупок. Торги на следующий год проводятся осенью текущего.