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Posted 21 ноября, 11:47

Published 21 ноября, 11:47

Modified 21 ноября, 11:49

Updated 21 ноября, 11:49

Поставщик датчиков глюкозы предлагал изменить техзадание, чтобы выиграть торги

«Англичане» предлагали схитрить на торгах по датчикам глюкозы для белгородцев?

21 ноября 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney.

Поставщик датчиков глюкозы предлагал изменить техзадание, чтобы выиграть торги

Сюжет
Коррупция
Об этом во время встречи с родителями детей-диабетиков рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Он также пояснил, почему торги по поставке медицинских изделий для детей на 2025 год выиграл китайский производитель.

По словам чиновника, с 2021 года Белгородская область впервые в стране начала закупать системы непрерывного мониторинга глюкозы за счёт региональных средств. С 2024 года закупка датчиков происходит за счёт федеральных средств, то есть через участие в процедурах госзакупок. Торги на следующий год проводятся осенью текущего.

Иконников отметил, что в настоящее время на рынке четыре производителя систем непрерывного мониторинга глюкозы. По итогам торгов поставщиком датчиков для детей-диабетиков Белгородской области стал производитель из Китая. Речь идёт о медицинском изделии СТ14.

Техзадание, которое использовали для аукциона, разработали специалисты Минздрава РФ и утвердил Росздравнадзор.

Сотрудники регионального министерства здравоохранения не готовили техзадание так, чтобы победил производитель из Великобритании. Во-первых, техзадание мы не разрабатывали. Во-вторых, если бы это сделали, сотрудник бы попал под уголовную статью за лоббирование интересов одного из участников аукциона. Не скрою, компания Abbott, которая производит и поставляет датчики FreeStyle Libre, приходила к нам, настоятельно рекомендуя изменить техзадание для того, чтобы они выиграли. Но в этом усматривается коррупционная составляющая.
Андрей Иконников

Чиновник отметил, что в настоящее время остаток датчиков производства Великобритания есть наличии до марта 2025 года. После этого будут поставки китайских систем СТ14.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Коррупция#Госзакупки#Минздрав#Abbott#Торги#Китай#Белгород#Великобритания#Росздравнадзор
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