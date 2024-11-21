«Англичане» предлагали схитрить на торгах по датчикам глюкозы для белгородцев?

Posted 21 ноября, 11:47
Published 21 ноября, 11:47
Modified 21 ноября, 11:49
Updated 21 ноября, 11:49
По словам чиновника, с 2021 года Белгородская область впервые в стране начала закупать системы непрерывного мониторинга глюкозы за счёт региональных средств. С 2024 года закупка датчиков происходит за счёт федеральных средств, то есть через участие в процедурах госзакупок. Торги на следующий год проводятся осенью текущего.
Иконников отметил, что в настоящее время на рынке четыре производителя систем непрерывного мониторинга глюкозы. По итогам торгов поставщиком датчиков для детей-диабетиков Белгородской области стал производитель из Китая. Речь идёт о медицинском изделии СТ14.
Техзадание, которое использовали для аукциона, разработали специалисты Минздрава РФ и утвердил Росздравнадзор.
Сотрудники регионального министерства здравоохранения не готовили техзадание так, чтобы победил производитель из Великобритании. Во-первых, техзадание мы не разрабатывали. Во-вторых, если бы это сделали, сотрудник бы попал под уголовную статью за лоббирование интересов одного из участников аукциона. Не скрою, компания Abbott, которая производит и поставляет датчики FreeStyle Libre, приходила к нам, настоятельно рекомендуя изменить техзадание для того, чтобы они выиграли. Но в этом усматривается коррупционная составляющая.
Андрей Иконников
Чиновник отметил, что в настоящее время остаток датчиков производства Великобритания есть наличии до марта 2025 года. После этого будут поставки китайских систем СТ14.