Правительство РФ выделило 60 млн на лечение диабета в Белгородской области

Posted 19 ноября, 06:34
Published 19 ноября, 06:34
Modified 19 ноября, 06:36
Updated 19 ноября, 06:36
Основная часть суммы покроет покупку специального медицинского оборудования. Это почти 55 миллионов рублей.
Оставшиеся 5,5 миллиона пойдут на приобретение датчиков для измерения сахара в крови. Такие мониторы предназначены для больных диабетом беременных женщин.
Эти устройства приобретались большей частью за областные средства, только для детей тратили государственные.
Напомним, что недавно в Сети получила большой резонанс история с закупкой датчиков как раз для детей. Родителей не устроило, что власти решили закупить не английские мониторы, а китайские.