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Posted 19 ноября, 06:34

Published 19 ноября, 06:34

Modified 19 ноября, 06:36

Updated 19 ноября, 06:36

Белгородская область получит 60 млн на борьбу с сахарным диабетом

Правительство РФ выделило 60 млн на лечение диабета в Белгородской области

19 ноября 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney. Белгородская область получит 60 млн на борьбу с сахарным диабетом
Сюжет
Медицина
Власти выделили из федерального бюджета более 60 миллионов рублей. Все эти средства направят в Белгородскую область, они пойдут на борьбу с диабетом. На что именно их потратят, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Основная часть суммы покроет покупку специального медицинского оборудования. Это почти 55 миллионов рублей.

Оставшиеся 5,5 миллиона пойдут на приобретение датчиков для измерения сахара в крови. Такие мониторы предназначены для больных диабетом беременных женщин.

Эти устройства приобретались большей частью за областные средства, только для детей тратили государственные.

Напомним, что недавно в Сети получила большой резонанс история с закупкой датчиков как раз для детей. Родителей не устроило, что власти решили закупить не английские мониторы, а китайские.

Вместо английских китайские: какие датчики закупили для белгородских детей-диабетиков
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Медицина#Новости Белгорода#Сахарный диабет#Белгород#Вячеслав Гладков#Беременные#Датчики
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