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«АстраЗенека» пытается занять весь рынок по выпуску лекарств от диабета в России

«АстраЗенека» пытается занять весь рынок по выпуску лекарств от диабета в России

28 мая 2024, 17:42
Фото: 1MI
Лекарство «Форсига», разработанное британо-шведской компанией «АстраЗенека», сохраняет монополию как единственный доступный на российском рынке препарат от диабета с дапаглифлозином. Рассчитывать на появление российских аналогов в ближайшие пять лет не приходится, что связано с патентными спорами.

На протяжении двадцати лет патент на производство препарата с активным веществом дапаглифлозин находился в распоряжении исключительно «АстраЗенеки», выпускающей его под торговой маркой «Форсига». В мае 2023 года стало известно, что срок действия патента истек, однако компания не озаботилась тем, чтобы предпринять шаги для его продления в течение полугода. Это создало возможность для выхода на рынок российских аналогов дапаглифлозина, разработанных другими фармацевтическими компаниями. Но юристы «АстраЗенеки» подали жалобы в Следственный комитет и Федеральную антимонопольную службу, настаивая на факте нарушения патентных прав и недобросовестной конкуренции. В результате «АстраЗенека» получила вторичный патент, действующий до 2028 года, что снова заблокировало рынок для российских аналогов на пять лет. Об этом сообщает gorod55.

После объявления о завершении срока действия первоначального патента несколько российских фармацевтических компаний выразили желание зарегистрировать собственные аналоги дапаглифлозина. Среди них была компания «Северная звезда», которая первой оспорила продление патента «АстраЗенеки». Аналогичные шаги предприняли и другие компании, например словенская KRKA и российская «Акрихин», намеревавшаяся наладить выпуск аналога под названием «Фордиглиф».

Несмотря на это, Роспатент до сих пор не отозвал повторный патент, выданный «АстраЗенеке». В результате на российском рынке фигурирует только «Форсига», цена на которую продолжает расти.

Оригинальный препарат доступен лишь небольшой части нуждающихся: из-за высокой цены его могут принимать только 12% пациентов, несмотря на то, что дапаглифлозин прописывают миллионам людей с диабетом и сопутствующими заболеваниями.

От «АстраЗенеки» требовалось продлить патент на дапаглифлозин согласно пункту 2 статьи 1363 Гражданского кодекса РФ, который позволяет подать заявление о продлении патента в течение шести месяцев с даты выдачи патента или выдачи регистрационного удостоверения на препарат. Однако в установленные сроки заявление на продление не было подано, что привело к прекращению действия первоначального патента в 2023 году. Это обстоятельство в итоге потребовало предпринять определенные шаги по выдаче второго патента на уже известное изобретение — дапаглифлозин.

Эксперты считают, что выпуск российских аналогов мог бы снизить стоимость лечения на 30%, делая его более доступным для большинства пациентов. Однако «АстраЗенека» продолжает настаивать на сохранении монополии, что провоцирует возникновение дефицита жизненно важных лекарств на российском рынке.

В России зарегистрировано 4,5 миллиона больных диабетом и ещё столько же людей не в курсе своего диагноза. Около 12 миллионов человек страдают хронической сердечной недостаточностью, и многим из них также необходим дапаглифлозин.

Примером успешного решения проблемы дефицита лекарств путем привлечения отечественных аналогов служит случай с препаратом «Оземпик», который также столкнулся с ограничениями поставок. Тогда ситуацию удалось разрешить благодаря российским дженерикам.

#Общество
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