«АстраЗенека» пытается занять весь рынок по выпуску лекарств от диабета в России

На протяжении двадцати лет патент на производство препарата с активным веществом дапаглифлозин находился в распоряжении исключительно «АстраЗенеки», выпускающей его под торговой маркой «Форсига». В мае 2023 года стало известно, что срок действия патента истек, однако компания не озаботилась тем, чтобы предпринять шаги для его продления в течение полугода. Это создало возможность для выхода на рынок российских аналогов дапаглифлозина, разработанных другими фармацевтическими компаниями. Но юристы «АстраЗенеки» подали жалобы в Следственный комитет и Федеральную антимонопольную службу, настаивая на факте нарушения патентных прав и недобросовестной конкуренции. В результате «АстраЗенека» получила вторичный патент, действующий до 2028 года, что снова заблокировало рынок для российских аналогов на пять лет. Об этом сообщает gorod55.