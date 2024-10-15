Бешеный рост по сахарному диабету: чем чаще болели белгородцы в 2023 году

Posted 15 октября, 15:00
Published 15 октября, 15:00
Modified 15 октября, 15:02
Updated 15 октября, 15:02
В 2023 году в Белгороде под управлением министерства здравоохранения области функционировали 24 медицинских учреждения. Число врачей в них увеличилось на 4% и достигло 878, среди которых 164 участковых врача, что на 39 больше, чем в 2022-м. Уровень госпитализации также вырос на 25% и составил 11 случаев на 100 человек.
Положительная динамика в заболеваемости наблюдалась в 2023 году по сравнению с предыдущим: инциденты пневмонии уменьшились на 66,8%. Случаи туберкулеза и алкоголизма сократились на 20,7% и 13,8% соответственно. Синдромов первичного иммунодефицита зафиксировано на 8,7% меньше, чем в 2022-м.
Однако тревожные тенденции отмечены в отношении сахарного диабета и бронхиальной астмы, случаи которых возросли на 87,7% м 20,5%. Злокачественных новообразований стало больше на 8,2%. Число случаев наркомании выросло на 14,3%.
Напомним, что в 2023 году также сократилась рождаемость и увеличилась смертность, а в составе населения Белгорода преобладали женщины.