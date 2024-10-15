Бешеный рост по сахарному диабету: чем чаще болели белгородцы в 2023 году

В 2023 году в Белгороде под управлением министерства здравоохранения области функционировали 24 медицинских учреждения. Число врачей в них увеличилось на 4% и достигло 878, среди которых 164 участковых врача, что на 39 больше, чем в 2022-м. Уровень госпитализации также вырос на 25% и составил 11 случаев на 100 человек.