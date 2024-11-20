«Очень сильно подвёл подрядчик»: мусорный вопрос в Белгородской области скоро решат?

Также он заявил, что «очень сильно подвёл подрядчик». Все призывы и жалобы на ситуации действовали только пагубно, т. к. исправлять положение оператор не хотел. Однако в силу сложной оперативной обстановки найти нового партнёра не удалось и по всей стране, поэтому, говорит губернатор, чтобы снизить риски, приняли решение приобрести новую технику, разделив её между муниципалитетами в зависимости от положения дел и проблемности ситуации.