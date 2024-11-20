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Posted 20 ноября, 13:41

Published 20 ноября, 13:41

Modified 20 ноября, 13:43

Updated 20 ноября, 13:43

Мусор

«Очень сильно подвёл подрядчик»: мусорный вопрос в Белгородской области скоро решат?

20 ноября 2024, 13:41
Фото: 1MI. Мусор

Белгородский губернатор ответил, когда решат вопрос с ТКО

Сюжет
ЖКХ
В Белгородской области возникли проблемы с вывозом мусора из-за недостаточной координации и работы предыдущих перевозчиков, что привело к накоплению отходов, однако новые меры, такие как закупка новой техники и разделение её между муниципалитетами, позволят решить эту проблему в ближайшее время.

Одна из самых больных насущных тем в Белгородской области — мусорный вопрос. Вячеславу Гладкову журналисты задали вопрос, справляется ли новый перевозчик с обязанностями. На рейсы выходят работники трёх организаций, как заявлял заместитель губернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк на оперсовещании правительства области.

«Я говорил о причинах и говорил достаточно часто. Говорил о причинах, которые сложились, помните, да, уголовные дела, которые были возбуждены по той системе работы с твёрдыми коммунальными отходами, которая была несколько лет назад. Есть объективные причины, есть субъективные, по которым не удалось скоординировать изменения, несмотря на аресты, возбуждения уголовных дел, чтобы нам не допустить каких-то провалов», — ответил Вячеслав Гладков.

Также он заявил, что «очень сильно подвёл подрядчик». Все призывы и жалобы на ситуации действовали только пагубно, т. к. исправлять положение оператор не хотел. Однако в силу сложной оперативной обстановки найти нового партнёра не удалось и по всей стране, поэтому, говорит губернатор, чтобы снизить риски, приняли решение приобрести новую технику, разделив её между муниципалитетами в зависимости от положения дел и проблемности ситуации.

«Когда мы все эти мероприятия проводили, наш, в кавычках, замечательный подрядчик „Еврологистик“, к сожалению, произвёл накопление мусора. Он попытался остаться в пуле компаний, но продолжать работу с тем, кто допустил вот эту проблему, желания никакого не было и нет», — рассказал Вячеслав Гладков.

По словам главы, дело движется к тому, что мусор скоро уберут. На данный момент наихудшая ситуация зафиксирована в Белгородском районе, поэтому актуальный план сейчас составляют так, как будто бы всю работу начали заново.

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