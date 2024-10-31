Как ЦЭБ выбирал «Еврологистик»: суд снова поддержал решение ФАС

ООО «Флагман» зарегистрировано в Губкинском районе Белгородской области. Компания функционирует с 2013 года. Основной вид деятельности по ОКВЭД — обработка и утилизация неопасных отходов. Последний раз, согласно данным сервиса по проверке контрагентов «Чекко», прибыль у предприятия была в 2019 году (21,5 млн рублей). После этого, каждый год «Флагман» уходил в убытки на 106 млн рублей в 2020 году, на 53 млн рублей в 2021 году, на 71 млн рублей в 2022 году и на 14 млн рублей в 2023 году.