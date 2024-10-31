Как ЦЭБ выбирал «Еврологистик»: суд снова поддержал решение ФАС

Posted 31 октября, 18:26
Published 31 октября, 18:26
Modified 31 октября, 18:28
Updated 31 октября, 18:28
Арбитражный суд города Москвы вынес решение по жалобе регионального оператора ТКО в Белгородской области ООО «Центр экологической безопасности». Оператор не согласился со штрафом по административному правонарушению, которое ФАС РФ выявила в действиях ЦЭБ.
Ранее мы уже писали о том, что ЦЭБ не смог обжаловать это решение в третьей инстанции. Тогда подробностями поделился региональный УФАС, но подробностей о том, как именно и кому помешал регоператор, чем и нарушил антимонопольное законодательство, не рассказали. Так почему суд встал на сторону антимонопольного органа? Журналисты Бел.Ру разобрались в истории.
ООО «ЦЭБ» досрочно прекратило договоры с ООО «ТК „Экотранс„“ на перевозку ТКО в Корочанском, Белгородском и Яковлевском районах. ЦЭБ стал сам заниматься перевозкой мусора в этих районах.
Региональный оператор нарушил законодательство и не провёл торги, тем самым исключил доступ на рынок других перевозчиков в этих районах.
ЦЭБ написал ООО «Бел-Вэйст» и «ТК „Экотранс„“ письмо с предложением расторгнуть действующий договор, мотивируя это проведением открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию ТКО на 2023–2028 годы. ЦЭБ для обеспечения возможности участия в указанных закупках фактически отказало „Бел-Вэйст“ и „ТК „Экотранс“» оплачивать оказанные услуги.
В декабре 2022 года регоператор подписывает шесть контрактов на транспортировку ТКО в Белгородской области с 1 января 2023 по 31 мая 2028 года с «Еврологистиком». За это Общество должно было получить больше 12,2 млрд рублей.
Регоператор в документах о проведении аукционов намеренно указал недостоверные сведения о расстояниях от мест накопления до обработки или захоронения ТКО.
Кроме того, в документах нет данных о новом полигоне, который должен появиться после ликвидации свалки в Белгороде, а значит, договоры содержали невыгодные для потенциальных участников условия и ставили перевозчиков в заведомо невыгодное положение.
ЦЭБ из-за того, что не заплатил за оказанные услуги, поставил под угрозу нормальное функционирование ООО «Флагман», входящего в перечень системообразующих организаций экономики Белгородской области, уточняет суд.
ООО «Флагман» зарегистрировано в Губкинском районе Белгородской области. Компания функционирует с 2013 года. Основной вид деятельности по ОКВЭД — обработка и утилизация неопасных отходов. Последний раз, согласно данным сервиса по проверке контрагентов «Чекко», прибыль у предприятия была в 2019 году (21,5 млн рублей). После этого, каждый год «Флагман» уходил в убытки на 106 млн рублей в 2020 году, на 53 млн рублей в 2021 году, на 71 млн рублей в 2022 году и на 14 млн рублей в 2023 году.
Комиссия ФАС России пришла к выводу, что действия ЦЭБ привели к исключению участников рынка по транспортированию ТКО на территории Белгородской области.
В итоге ЦЭБ для создания препятствий на товарный рынок сделал следующее:
Доводы заявителя говорят, что он прекратил противоправное поведение, потому что с 1 января 2023 года транспортировкой мусора на всех территориях занимается компания «Еврологистик». Но ФАС установила, что Обществом навязывались действующим операторам по транспортированию ТКО невыгодные условия. И только «Еврологистик» согласился на эти условия.
А значит, тот факт, что «Еврологистик» с 1 января 2023 года вывозит ТКО по области, «является результатом противоправного поведения Общества, а не свидетельствует о его прекращении».
ЦЭБ заявлял суду, что находится в тяжёлом финансовом положении, но подтверждающих документов — перечня всего имущества, банковских счетов, оборотов по ним — не предоставил. Кроме того, по финансовой отчётности за 2023 год чистая прибыль ЦЭБа составила 319 млн, что «явно не свидетельствует о тяжёлом финансовом положении Общества», уточняет суд.
Поэтому ЦЭБу отказали в признании незаконным и отмене постановления о наложении административного штрафа по делу об административном правонарушении, заведённом ФАС. Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.