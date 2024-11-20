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Posted 20 ноября, 07:42

Published 20 ноября, 07:42

Modified 20 ноября, 07:44

Updated 20 ноября, 07:44

Гладков: первый с 1978 года ремонт путепровода начали раньше срока

Гладков: первый с 1978 года ремонт путепровода начали раньше срока

20 ноября 2024, 07:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Дороги
Путепровод по улице Кооперативная в Новом Осколе построили в 1978 году и с того момента ни разу не ремонтировали. Он вошёл в план по капитальному ремонту дорог нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Начать работы удастся раньше, чем ожидалось, сообщил Гладков.

Чиновник пояснил, что приступить к восстановлению 200-метровго моста удалось уже сейчас благодаря хорошим погодным условиям. Сейчас там организовано реверсивное движение и ведутся демонтажные работы.

Планируется, что отремонтируют подходы, пролётное строение и мостовое полотно, обновят освещение и проведут прочие необходимые манипуляции. Завершат капремонт до декабря 2025 года.

Длина путепровода составляет 217 метров, а ширина — 10 метров. Ему уже более 45 лет. Дорога соединяет центральную часть Нового Оскола с восточной.

Гладков: в Белгородской области досрочно начали ремонт проблемного путепровода
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Новый Оскол#Ремонт#Дороги#Транспорт#Путепровод#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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