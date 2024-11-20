Гладков: первый с 1978 года ремонт путепровода начали раньше срока

Сюжет Дороги

Путепровод по улице Кооперативная в Новом Осколе построили в 1978 году и с того момента ни разу не ремонтировали. Он вошёл в план по капитальному ремонту дорог нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Начать работы удастся раньше, чем ожидалось, сообщил Гладков.