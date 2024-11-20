Гладков: первый с 1978 года ремонт путепровода начали раньше срока

Posted 20 ноября, 07:42
Published 20 ноября, 07:42
Modified 20 ноября, 07:44
Updated 20 ноября, 07:44
Чиновник пояснил, что приступить к восстановлению 200-метровго моста удалось уже сейчас благодаря хорошим погодным условиям. Сейчас там организовано реверсивное движение и ведутся демонтажные работы.
Планируется, что отремонтируют подходы, пролётное строение и мостовое полотно, обновят освещение и проведут прочие необходимые манипуляции. Завершат капремонт до декабря 2025 года.
Длина путепровода составляет 217 метров, а ширина — 10 метров. Ему уже более 45 лет. Дорога соединяет центральную часть Нового Оскола с восточной.