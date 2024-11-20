Гладков: белгородское село масштабно обновят за два года за 600 миллионов рублей

Posted 20 ноября, 10:56
Published 20 ноября, 10:56
Modified 20 ноября, 10:58
Updated 20 ноября, 10:58
Так, на территории села планируется построить детский сад, капитально отремонтировать школу и модернизировать Дом культуры. Все работы строители должны закончить до 31 декабря 2026 года. Стартует обновление села с 1 января 2025 года.
«Благодарим правительство Российской Федерации за принятое решение, потому что точно понимаем, что речь не просто о том, что наши сёла должны иметь современный облик, — вкладывая средства в модернизацию и развитие социальной инфраструктуры, мы продолжаем создавать основу для развития Белгородской области, которая является одним из флагманов сельского хозяйства в Российской Федерации», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Всего на выполнение работ в селе Никитовка выделили 600 миллионов рублей.