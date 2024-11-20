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Posted 20 ноября, 10:56

Published 20 ноября, 10:56

Modified 20 ноября, 10:58

Updated 20 ноября, 10:58

Гладков: белгородское село масштабно обновят за два года за 600 миллионов рублей

Гладков: белгородское село масштабно обновят за два года за 600 миллионов рублей

20 ноября 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Касается каждого
В Белгородской области занимаются активным развитием села Никитовка Красногвардейского района. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Современный облик сельских территорий». Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, на территории села планируется построить детский сад, капитально отремонтировать школу и модернизировать Дом культуры. Все работы строители должны закончить до 31 декабря 2026 года. Стартует обновление села с 1 января 2025 года.

«Благодарим правительство Российской Федерации за принятое решение, потому что точно понимаем, что речь не просто о том, что наши сёла должны иметь современный облик, — вкладывая средства в модернизацию и развитие социальной инфраструктуры, мы продолжаем создавать основу для развития Белгородской области, которая является одним из флагманов сельского хозяйства в Российской Федерации», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Всего на выполнение работ в селе Никитовка выделили 600 миллионов рублей.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Красногвардейский район#Развитие#Село#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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