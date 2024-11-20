Гладков: белгородское село масштабно обновят за два года за 600 миллионов рублей

Всего на выполнение работ в селе Никитовка выделили 600 миллионов рублей.

Так, на территории села планируется построить детский сад, капитально отремонтировать школу и модернизировать Дом культуры. Все работы строители должны закончить до 31 декабря 2026 года. Стартует обновление села с 1 января 2025 года.

Гладков: первый с 1978 года ремонт путепровода начали раньше срока

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