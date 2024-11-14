Из-за ремонта одной поликлиники белгородцы боятся, что не попадут к врачу в другой

Posted 14 ноября, 12:14
Published 14 ноября, 12:14
Modified 14 ноября, 12:14
Updated 14 ноября, 12:14
В Белгороде закроют на капремонт поликлинику № 7. Было решено временно расформировать прикреплённых к медучреждению пациентов по другим медучреждениям, в том числе в поликлинику № 8. Правда, из-за роста числа пациентов может увеличиться нагрузка как на персонал, так и на медоборудование.
А недавно горожанам сообщили, что на ремонт закроют и отделение семейного врача на улице Будённого, 17г.
«Возникает вопрос: зачем закрывать данное отделение, когда поликлиника № 8 и без того будет перегружена? Зачем создавать несвоевременную перегрузку поликлинике? К врачу на приём и так невозможно попасть, месяцами приходится ждать!» — пишут белгородцы в соцсетях.
Главный врач ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода» Ольга Полякова сообщила, что проблем в связи с ремонтом на улице Будённого возникнуть не должно — он «не пересекается с запланированным капитальным ремонтом» поликлиники № 7. Работы должны закончить к 1 января 2025 года.
На период текущего ремонта офисов врачей общей практики приём будет организован в поликлиническом отделении номер 8 в каб. 201, 207, 208 без ущерба приёмам других врачей-специалистов и пациентам, посещающим поликлинику.
Ольга Полякова