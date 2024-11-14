Из-за ремонта одной поликлиники белгородцы боятся, что не попадут к врачу в другой

В Белгороде закроют на капремонт поликлинику № 7. Было решено временно расформировать прикреплённых к медучреждению пациентов по другим медучреждениям, в том числе в поликлинику № 8. Правда, из-за роста числа пациентов может увеличиться нагрузка как на персонал, так и на медоборудование.