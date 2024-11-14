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Posted 14 ноября, 12:14

Published 14 ноября, 12:14

Modified 14 ноября, 12:14

Updated 14 ноября, 12:14

В Белгороде скоро закроют на ремонт поликлинику № 7

Из-за ремонта одной поликлиники белгородцы боятся, что не попадут к врачу в другой

14 ноября 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney. В Белгороде скоро закроют на ремонт поликлинику № 7

Ремонт офисов ВОП в Белгороде не пересечётся с работами в поликлинике № 7

Сюжет
Медицина
Скоро поликлиника № 7 уйдёт на капитальный ремонт. Там должны изменить планировку помещений и полностью заменить электрические и тепловые сети. Пациентов здесь принимать не смогут, но проблемы возникли у пациентов поликлиники № 8.

В Белгороде закроют на капремонт поликлинику № 7. Было решено временно расформировать прикреплённых к медучреждению пациентов по другим медучреждениям, в том числе в поликлинику № 8. Правда, из-за роста числа пациентов может увеличиться нагрузка как на персонал, так и на медоборудование.

А недавно горожанам сообщили, что на ремонт закроют и отделение семейного врача на улице Будённого, 17г.

«Возникает вопрос: зачем закрывать данное отделение, когда поликлиника № 8 и без того будет перегружена? Зачем создавать несвоевременную перегрузку поликлинике? К врачу на приём и так невозможно попасть, месяцами приходится ждать!» — пишут белгородцы в соцсетях.

Главный врач ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода» Ольга Полякова сообщила, что проблем в связи с ремонтом на улице Будённого возникнуть не должно — он «не пересекается с запланированным капитальным ремонтом» поликлиники № 7. Работы должны закончить к 1 января 2025 года.

На период текущего ремонта офисов врачей общей практики приём будет организован в поликлиническом отделении номер 8 в каб. 201, 207, 208 без ущерба приёмам других врачей-специалистов и пациентам, посещающим поликлинику.
Ольга Полякова
Крупную поликлинику на Харгоре в Белгороде закроют, а пациентов перераспределят?
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