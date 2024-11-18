Полдела сделано: как продвигаются работы по ремонту моста со смайлами в Белгороде?

Posted 18 ноября, 09:10
Published 18 ноября, 09:10
Modified 18 ноября, 09:10
Updated 18 ноября, 09:10
Ремонт, утверждают чиновники, завершён уже примерно на 50%. Планируется усилить опоры и пролётные строения, заменить ограждение. Здесь установят наружное освещение и обновят цвет конструкции.
Работы по восстановлению достопримечательности начались в сентябре. Власти смогли найти подрядчика только с третьего раза.
Пообещали, что пешеходы смогут снова пройтись по мосту в ноябре 2024 года, а смайлики, так полюбившиеся белгородцам, на нём оставят.
Журналистка Бел.Ру побывала на месте в конце октября и оценила темп работ. Они её не впечатлили: на тот момент создалось впечатление, что из всего перечня необходимых манипуляций лишь убрали часть перил и лестниц.