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Posted 18 ноября, 09:10

Published 18 ноября, 09:10

Modified 18 ноября, 09:10

Updated 18 ноября, 09:10

Работы на мосту со смайлами в Белгороде

Полдела сделано: как продвигаются работы по ремонту моста со смайлами в Белгороде?

18 ноября 2024, 09:10
Фото: Мэрия Белгорода. Работы на мосту со смайлами в Белгороде

На мосту со смайлами в Белгороде начали укладывать асфальт

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Новости Белгорода
Капитальный ремонт моста со смайлами в Белгороде хоть и не быстро движется, но и не стоит. Сейчас специалисты начали укладывать на нём асфальтовое покрытие. О ходе работ рассказали в мэрии.

Ремонт, утверждают чиновники, завершён уже примерно на 50%. Планируется усилить опоры и пролётные строения, заменить ограждение. Здесь установят наружное освещение и обновят цвет конструкции.

Работы по восстановлению достопримечательности начались в сентябре. Власти смогли найти подрядчика только с третьего раза.

Пообещали, что пешеходы смогут снова пройтись по мосту в ноябре 2024 года, а смайлики, так полюбившиеся белгородцам, на нём оставят.

Журналистка Бел.Ру побывала на месте в конце октября и оценила темп работ. Они её не впечатлили: на тот момент создалось впечатление, что из всего перечня необходимых манипуляций лишь убрали часть перил и лестниц.

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