Будущее капитала и капитал будущего: о чем будут говорить на форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

«Сегодня мы живем в условиях жесткой денежно-кредитной политики и перед нами стоит задача помочь российскому бизнесу преодолеть временные трудности и найти возможности по его поддержке со стороны государства и банковской системы. Является ли соразмерной цена за сжатие спроса и инфляции? Действительно ли дорогой труд — это навсегда? Какое будущее у национального капитала? Что нам всем нужно сделать на пути к резкому росту капитализации фондового рынка? Это лишь немногие вопросы, требующие, по нашему мнению, общественной дискуссии, в том числе на полях форума „Россия Зовет“, — отметил Дмитрий Пьянов.