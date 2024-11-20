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Posted 20 ноября, 06:44

Published 20 ноября, 06:44

Modified 20 ноября, 06:46

Updated 20 ноября, 06:46

Белгородской области в два раза урезали квоту на иностранцев

Белгородской области в два раза урезали квоту на иностранцев

20 ноября 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney.
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Эксклюзив
Правительство утвердило на 2025 год квоту на временное проживание иностранцев в России в размере 5,5 тыс. разрешений, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение. Это почти в два раза меньше, чем в этом году. Сколько разрешений получила Белгородская область, выяснили журналисты Бел.Ру.

Как нам сообщили в региональном управлении МВД, квоту на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание (РВП) каждый год утверждает правительство Российской Федерации по предложениям исполнительных органов госвласти субъектов. При этом учитывается демографическая ситуация и возможности субъекта по обустройству иностранцев.

На 2025 год для Белгородской области установили квоту на выдачу иностранцам и лицам без гражданства РВП в размере 80 разрешений. В текущем году регион получил квоту на 170 разрешений, а в прошлом году — на 200.

В региональном управлении МВД добавили, что изменение размера выделяемой квоты прежде всего зависит от её востребованности на территории региона. Кроме того, при принятии решения исполнительные органы субъекта РФ учитывают:

  • целесообразность проживания иностранцев в регионе, исходя из реального состояния экономики;
  • рынок труда, возможности жилищного и культурно-бытового обустройства иностранцев, получивших разрешение на временное проживание.

Что касается выданных одобренных документов, в прошлом году в регионе РВП получили 1076 человек, из них в пределах квоты — 79. За 10 месяцев 2024 года выдали 679 разрешений на временное проживание, из них в пределах квоты — 28.

При принятии решения о выделении квоты иностранцам, учитываются следующие критерии:

  • работа на территории РФ не менее полугода в совокупности в каждом году в течении трёх лет, предшествующих году, на который правительство утверждает квоту;
  • обучение не менее одного года очно или очно-заочно в университете, ссузе или научной
  • организации на территории РФ по программам, имеющим госаккредитацию;
  • наличие или отсутствие специальности, востребованной на рынке труда в конкретном регионе, и опыта работы по такой профессии;
  • наличие или отсутствие законного источника средств к существованию;
  • наличие или отсутствие образования и квалификации, полученных за рубежом и признанных в РФ;
  • наличие или отсутствие родственников из числа граждан Российской Федерации или иностранцев, постоянно проживающих на территории страны;
  • наличие или отсутствие жилья на праве собственности в регионе Российской Федерации;
  • наличие или отсутствие непогашенной или неснятой судимости на территории РФ либо за её пределами;
  • привлечение или непривлечение в течении года к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экономика#Россия#Иностранцы#Эксклюзив#Документы#Рынок труда#Квоты#Белгород
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