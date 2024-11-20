Белгородской области в два раза урезали квоту на иностранцев

Posted 20 ноября, 06:44
Published 20 ноября, 06:44
Modified 20 ноября, 06:46
Updated 20 ноября, 06:46
Как нам сообщили в региональном управлении МВД, квоту на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание (РВП) каждый год утверждает правительство Российской Федерации по предложениям исполнительных органов госвласти субъектов. При этом учитывается демографическая ситуация и возможности субъекта по обустройству иностранцев.
На 2025 год для Белгородской области установили квоту на выдачу иностранцам и лицам без гражданства РВП в размере 80 разрешений. В текущем году регион получил квоту на 170 разрешений, а в прошлом году — на 200.
В региональном управлении МВД добавили, что изменение размера выделяемой квоты прежде всего зависит от её востребованности на территории региона. Кроме того, при принятии решения исполнительные органы субъекта РФ учитывают:
Что касается выданных одобренных документов, в прошлом году в регионе РВП получили 1076 человек, из них в пределах квоты — 79. За 10 месяцев 2024 года выдали 679 разрешений на временное проживание, из них в пределах квоты — 28.
При принятии решения о выделении квоты иностранцам, учитываются следующие критерии: