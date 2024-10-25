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Posted 25 октября, 12:40

Published 25 октября, 12:40

Modified 25 октября, 12:42

Updated 25 октября, 12:42

Пьяного иностранца за рулём Volkswagen задержали белгородские автоинспекторы

Пьяного иностранца за рулём Volkswagen задержали белгородские автоинспекторы

25 октября 2024, 12:40
Фото: Ирина Тропина. 1MI
Сюжет
Штраф
В ночь с 24 на 25 октября в Губкине полицейские остановили двух пьяных водителей. Одним из них оказался иностранец, а вторым — 19-летний местный житель, сообщили в региональном УМВД.

Примерно в 22:40 на улице Народной инспекторы ДПС тормознули Volkswagen Passat. За рулём был 36-летний иностранец.

Полицейские заподозрили, что водитель пьян, и предложили ему пройти проверку на уровень содержания алкоголя в крови. Он согласился, но с результаты освидетельствования его не удовлетворили.

Тогда полицейские отвезли нарушителя в больницу, но там он проходить медобследование он отказался. В отношении мужчины был составлен административный материал за невыполнение требования (ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Около 2:30 на улице Раевского полицейский патруль заметил машину Chery. Не заметить её было тяжело, ведь автомобиль двигаться по всей проезжей части. Правоохранители поехали за ним.

Когда машина остановилась в одном из дворов, водитель вышел и попытался убежать, но его поймали. Оказалось, за рулём сидел 19-летний парень. Проверка подтвердила, что он был пьян. В его крови находилось 0,238 мг/л, что соответствует 0,5-0,5 промилле. На него завели административное дело за вождение в нетрезвом виде.

Автомобилистам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.

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