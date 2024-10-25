Пьяного иностранца за рулём Volkswagen задержали белгородские автоинспекторы

Когда машина остановилась в одном из дворов, водитель вышел и попытался убежать, но его поймали. Оказалось, за рулём сидел 19-летний парень. Проверка подтвердила, что он был пьян. В его крови находилось 0,238 мг/л, что соответствует 0,5-0,5 промилле. На него завели административное дело за вождение в нетрезвом виде.