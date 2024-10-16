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Posted 16 октября, 13:29

Published 16 октября, 13:29

Modified 16 октября, 13:29

Updated 16 октября, 13:29

Необычный инцидент произошёл в больнице Старого Оскола

Украл и сбежал: белгородец выразил благодарность врачам необычным способом

16 октября 2024, 13:29
Фото: bel.ru
Необычный инцидент произошёл в больнице Старого Оскола

Пьяный белгородец попал в больницу и украл оттуда электрокардиограф

Сюжет
Уголовное дело
В Старом Осколе сильно пьяный местный житель попал в больницу, но оказавшим ему помощь медикам решил выразить свою благодарность нетипичным способом. Он украл из больницы электрокардиограф, сообщили в старооскольском управлении МВД. Возбуждено уголовное дело.

В Старом Осколе прохожие заметили лежащего на земле человека старше 50 лет. Он не подавал признаков жизни. Люди вызвали скорую помощь, мужчину доставили в одну из городских больниц.

Оказалось, что местный житель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был без сознания. Ему оказали всю необходимую экстренную помощь и зафиксировали жизненно важные показатели.

Внезапно мужчина пришёл в себя, осознал, что рядом с ним нет врачей, и увидел электрокардиограф, на котором ему только что измеряли работу сердца. Он решил украсть прибор, чтобы затем продать его и заработать денег.

Отключив провода, он спрятал электрокардиограф под одежду и сбежал из больницы. Похищенное оборудование он оставил в лесу и направился домой.

Кражу обнаружили, подозреваемого задержали, а украденный прибор изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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