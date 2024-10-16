Украл и сбежал: белгородец выразил благодарность врачам необычным способом

Posted 16 октября, 13:29
Published 16 октября, 13:29
Modified 16 октября, 13:29
Updated 16 октября, 13:29
В Старом Осколе прохожие заметили лежащего на земле человека старше 50 лет. Он не подавал признаков жизни. Люди вызвали скорую помощь, мужчину доставили в одну из городских больниц.
Оказалось, что местный житель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был без сознания. Ему оказали всю необходимую экстренную помощь и зафиксировали жизненно важные показатели.
Внезапно мужчина пришёл в себя, осознал, что рядом с ним нет врачей, и увидел электрокардиограф, на котором ему только что измеряли работу сердца. Он решил украсть прибор, чтобы затем продать его и заработать денег.
Отключив провода, он спрятал электрокардиограф под одежду и сбежал из больницы. Похищенное оборудование он оставил в лесу и направился домой.
Кражу обнаружили, подозреваемого задержали, а украденный прибор изъяли. Возбуждено уголовное дело.