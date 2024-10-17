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Posted 17 октября, 14:21

Published 17 октября, 14:21

Modified 17 октября, 14:21

Updated 17 октября, 14:21

Иностранец пытался подкупить полицейского, чтобы не наказали его соотечественников

Мигрант под Белгородом хотел подкупить полицейского и попал под уголовное дело

17 октября 2024, 14:21
Фото: 1MI
Иностранец пытался подкупить полицейского, чтобы не наказали его соотечественников

Девять нелегалов обнаружили полицейские на белгородском предприятии

Сюжет
Штраф
На одном из предприятий в Чернянском районе обнаружены иностранные граждане без необходимых документов. Один иностранец пытался дать взятку полицейскому, чтобы «откупить» соотечественников, сообщили в УМВД и СК. Теперь в стране он может остаться надолго.

В среду, 16 октября, в Чернянском районе сотрудники полиции провели операцию по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства. В ходе рейда на одном из предприятий обнаружены девять иностранных граждан, которые работали без необходимых документов, сообщили в УМВД.

Трое из них привлечены к ответственности, им грозило выдворение из страны. Один из них находился в России незаконно, превысив срок временного пребывания, а двое других нарушили режим пребывания уже во второй раз за год.

Один из нарушителей решил дать взятку заместителю начальника ОМВД России по Чернянскому району, чтобы избежать ответственности. Сумма взятки составила 50 тысяч рублей. Но полицейский от незаконного вознаграждения отказался.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В региональном следкоме уточнили, что уголовное дело возбудили против гражданина Таджикистана. Его задержали.

В отношении всех иностранцев составлены административные материалы за незаконное осуществление трудовой деятельности (ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ). Шесть из них привлекли к ответственности за нарушения режима пребывания в РФ (ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Их обязали заплатить штрафы.

Дела остальных, связанные с уклонением от выезда с территории России (ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ) и повторном нарушением режима пребывания (ч.4 ст. 18.8 КоАП РФ), направили в суд.

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