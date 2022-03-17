Перевозчик-нелегал выиграл суд у «Белгородского парковочного пространства»

Вместе с тем, в сентябре 2019 года ИП Бочарников и ИП Евсюкова заключили договоры аренды автобусов для организации пассажирских перевозок. Автобусы передали Евсюковой и согласовали арендную плату в размере 7 000 рублей за один день аренды каждого автобуса.