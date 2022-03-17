Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Перевозчик-нелегал выиграл суд у «Белгородского парковочного пространства»

17 марта 05:33
Фото: pixabay.com
В Арбитражный суд Белгородской области с иском к МКУ «Белгородское парковочное пространство» обратился индивидуальный предприниматель Сергей Бочарников. В 2020 году автобусы, которые он предоставлял в аренду, блокировали на проспекте Б. Хмельницкого в Белгороде.

Согласно картотеке судебных дел, ИП Бочарников С. С. просил взыскать с «Белгородского парковочного пространства» (БПП) убытки, которые он понёс из-за незаконного удержания своего имущества. Сумма иска составила 3,1 млн рублей.

К участию в деле в качестве третьих привлекли Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Центрального федерального округа, индивидуального предпринимателя Елену Евсюкову и мэрию Белгорода.

В суде ответчик просил в иске отказать. Его поддержала и городского администрация.

Согласно материалам дела, ИП Бочарников является собственником автобусов Mersedes Benz, Volvo, Scania К112 и Scania.

В январе и феврале 2020 года автобусы арестовали должностные лица Юго-Восточного МУГАДН ЦФО в качестве меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, которые возбудили в отношении водителей.

Затем автобусы передали на ответственное хранение МКУ «Белгородское парковочное пространство». В марте 2020 года арест с транспортных средств сняли.

Получив об этом извещение, Бочарников потребовал от парковочного пространства выдать ему автобусы. Но бесплатно это сделать не захотели.

Поэтому в мае Бочарников обратился в арбитражный суд и потребовал вернуть транспортные средства из чужого незаконного владения.

Во время рассмотрения дела «Белгородское парковочное пространство» добровольно вернуло автобусы в июле 2020 года. Поэтому производство по делу прекратили.

Вместе с тем, в сентябре 2019 года ИП Бочарников и ИП Евсюкова заключили договоры аренды автобусов для организации пассажирских перевозок. Автобусы передали Евсюковой и согласовали арендную плату в размере 7 000 рублей за один день аренды каждого автобуса.

Но из-за ареста договор аренды приостановили. А пока «Белгородское парковочное пространство» не возвращало Бочарникову автобусы, он упустил выгоду от получения арендой платы. Это и привело к подаче иска.

В ходе заседания суд установил, что удерживать транспортные средства истца после прекращения ареста ответчик не имел права. В итоге исковые требования Бочарникова удовлетворили. БПП должно выплатить индивидуальному предпринимателю убытки в размере 3,1 млн рублей и расходы по уплате госпошлины в сумме 38 тысяч рублей.

«Белгородское парковочное пространство» подало жалобу на определение арбитражного суда. Но определение оставили без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Материалы по теме
Из Белгородского парковочного пространства после двух недель работы ушёл директорБелгородское парковочное пространство возглавил Борис ЛевченкоВ «Белгородском парковочном пространстве» вновь сменился директор
#Новости#Суд#Белгородское парковочное пространство#ИП#Автобусы#Аппеляция#Есть повод#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46