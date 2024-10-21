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Posted 21 октября, 14:41

Published 21 октября, 14:41

Modified 21 октября, 14:43

Updated 21 октября, 14:43

Место ДТП

Сотрудники белгородского ДПС приехали оформлять аварию, но стали её участниками

21 октября 2024, 14:41
Фото: УМВД по Белгородской области
Место ДТП
Сюжет
ДТП
Странное ДТП произошло днём понедельника в Белгороде. Сотрудники ГАИ приехали оформлять аварию, но попали в неё сами. Подробности происшествия рассказали в региональном управлении МВД.

В Белгороде произошла авария с машиной ДПС. В середине дня на улице Механизаторов патруль приехал оформлять место другой аварии — там столкнулись Ford Transit и Lada Vesta.

Пока сотрудники Госавтоинспекции делали свою работу, 41-летний водитель Geely Emgrand отвлёкся и на скорости врезался в их Hyundai Solaris с включёнными «мигалками». От удара патрульный автомобиль врезался в грузовой фургон — вышеупомянутый Ford.

Все четыре транспортных средства повреждены, но люди не пострадали.

Повреждённая машина ДПСПовреждённая машина ДПС
Повреждённая машина ДПС. Фото: «Авто Белгород»
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#ДПС#Белгород
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