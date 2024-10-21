Сотрудники белгородского ДПС приехали оформлять аварию, но стали её участниками

Пока сотрудники Госавтоинспекции делали свою работу, 41-летний водитель Geely Emgrand отвлёкся и на скорости врезался в их Hyundai Solaris с включёнными «мигалками». От удара патрульный автомобиль врезался в грузовой фургон — вышеупомянутый Ford.