В Белгородской области за полгода стало меньше иностранцев

Posted 22 октября, 12:18
Published 22 октября, 12:18
Modified 22 октября, 12:20
Updated 22 октября, 12:20
В последнее время федеральные власти активно вносят изменения в законодательство, которое касается миграции, регулирующее порядок въезда, регистрации и трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства на территории России. Важные изменения с 2025 года.
С начала февраля следующего года вступит в силу новый правовой режим, предусматривающий высылку иностранцев и людей без гражданства, находящихся в России с нарушением миграционного законодательства. Этот режим будет применяться к тем, кто остался в стране после истечения срока разрешения на временное проживание или аннулирования визы, и будет действовать с момента включения мигранта в специальный реестр.
Режим высылки подразумевает введение ряда ограничений. Мигрантам будет запрещено открывать свой бизнес, покупать недвижимость и транспортные средства, заключать брак, переезжать на новое место жительства, если нет специального разрешения органа миграции и т. д. За соблюдением этих ограничений будут следить специальные должностные лица.
Кроме того, будет усилен госконтроль в сфере миграции. Это может включать проверку документов, прохождение в обязательном порядке дактилоскопической регистрации, а также возможность помещения их в специальные учреждения на срок до 48 часов. При этом срок может быть более длительный, если так решит суд.
Исключение из реестра станет возможно в следующих случаях: если человек выехал из России, получил законные основания для нахождения в стране, в отношении него отменили или признали решения, послужившие поводом для включения в реестр, незаконными, в случае смерти.
С 1 января 2025 года срок, в течение которого иностранцы смогут находиться в России без визы, будет ограничен 90 днями в течение календарного года. Это изменение предусмотрено федеральным законом. На данный момент максимальный срок составляет 90 дней в течение 180 дней.
С 5 февраля 2025 года полицейские получат полномочия выдворять иностранцев из страны за определённые административные нарушения.
В частности, решение о выдворении будет приниматься за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. Иностранцы смогут обжаловать решение в суде в течение 10 дней с момента его получения. Подпись на документе будет свидетельствовать о том, что постановление вручено. В настоящее время выдворение назначается судом, а при нарушениях, связанных с въездом, решения принимают сотрудники пограничной службы.
Как сообщили в региональном управлении МВД, подводя итоги за первые шесть месяцев текущего года, в регионе на 72,9% уменьшилось количество выданных приглашений на въезд в Российскую Федерацию. Также стало на 13,7% меньше выданные разрешений на временное проживание и на 38,4% — вида на жительство. Это связано с тем, что правоохранители чаще выявляли факты регистрации фиктивных браков с россиянами и случаи использования статуса квалифицированного специалиста. При этом разрешений на работу иностранцам выдавали больше, а патентов на 35,8% меньше.
Статусы беженца либо вынужденного переселенца не оформлялись. А 100 иностранцам предоставили временное убежище.
В целом, как отметили в ведомства, в Белгородской области на 22,5% сократилось количество иностранцев. При этом число составленных административных протоколов в отношении граждан других стран возросло на 26,4%.
С начала года за пределы РФ удили порядка 147 иностранцев. Въезд на территорию страны не разрешили 191 гражданину другой страны.
Стало больше решений судов об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны — рост составил 133,9%. В отношении 182 человек приняли решение о сокращении сроков пребывания в РФ.
Также за полгода 15 человек депортировала, а по пяти начали процедуру реадмиссии.