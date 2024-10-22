В Белгородской области за полгода стало меньше иностранцев

Как сообщили в региональном управлении МВД, подводя итоги за первые шесть месяцев текущего года, в регионе на 72,9% уменьшилось количество выданных приглашений на въезд в Российскую Федерацию. Также стало на 13,7% меньше выданные разрешений на временное проживание и на 38,4% — вида на жительство. Это связано с тем, что правоохранители чаще выявляли факты регистрации фиктивных браков с россиянами и случаи использования статуса квалифицированного специалиста. При этом разрешений на работу иностранцам выдавали больше, а патентов на 35,8% меньше.