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Posted 11 октября, 13:34

Published 11 октября, 13:34

Modified 11 октября, 13:36

Updated 11 октября, 13:36

Миграционные рейды выявили сотни нарушений в Белгородской области

После рейда в Белгородской области шестерым иностранцам запретили въезд в РФ

11 октября 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney

Миграционные рейды выявили сотни нарушений в Белгородской области

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии провели рейды в Корочанском и Чернянском районах Белгородской области, чтобы найти нелегальных мигрантов. Часть нелегалов работала без разрешения, часть — неправильно указала цель путешествия. Какие ещё нарушения выявили, сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии провели рейды в Белгородской области, чтобы найти нелегальных мигрантов.

В Корочанском районе они обнаружили 15 иностранцев, которые работали без разрешения. На них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ.

Ещё девять иностранцев указали в миграционных картах, что приехали в Россию как туристы или по личным делам, но на самом деле работали. Их тоже привлекли к ответственности. Одиннадцать иностранцев выслали из России по решению суда.

Аналогичный рейд провели в Чернянском районе. Составили 10 административных протоколов. Четверо иностранцев были высланы.

Всего с начала операции, которая получила название «Нелегал-2024», обнаружили 260 нарушений миграционного законодательства. Суды Белгородской области выслали 30 иностранцев.

Ещё выявили четыре преступления по статье о незаконной миграции и десять — о фиктивной регистрации и постановке на учёт иностранцев.

Шестерым иностранцам запретили въезд в Россию, а 18 сократили срок пребывания в стране.

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