После рейда в Белгородской области шестерым иностранцам запретили въезд в РФ

Posted 11 октября, 13:34
Published 11 октября, 13:34
Modified 11 октября, 13:36
Updated 11 октября, 13:36
Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии провели рейды в Белгородской области, чтобы найти нелегальных мигрантов.
В Корочанском районе они обнаружили 15 иностранцев, которые работали без разрешения. На них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ.
Ещё девять иностранцев указали в миграционных картах, что приехали в Россию как туристы или по личным делам, но на самом деле работали. Их тоже привлекли к ответственности. Одиннадцать иностранцев выслали из России по решению суда.
Аналогичный рейд провели в Чернянском районе. Составили 10 административных протоколов. Четверо иностранцев были высланы.
Всего с начала операции, которая получила название «Нелегал-2024», обнаружили 260 нарушений миграционного законодательства. Суды Белгородской области выслали 30 иностранцев.
Ещё выявили четыре преступления по статье о незаконной миграции и десять — о фиктивной регистрации и постановке на учёт иностранцев.
Шестерым иностранцам запретили въезд в Россию, а 18 сократили срок пребывания в стране.