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Posted 18 ноября, 08:16

Published 18 ноября, 08:16

Modified 18 ноября, 08:28

Updated 18 ноября, 08:28

Дым после взрывов в Губкинском горокруге

В неприграничном районе Белгородской области было очень громко: что произошло?

18 ноября 2024, 08:16
Фото: 31 онлайн. Дым после взрывов в Губкинском горокруге

ПВО сработала в Губкинском горокруге Белгородской области

Сюжет
СВО
Информация о громких звуках появилась в Сети утром 18 ноября. Очевидцы сообщали о дыме, возникшем после взрывов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на место уже выехали пожарные.

Утром 18 ноября в неприграничном Губкинском горокруге было громко. В районе 10:00 медиа сообщили о взрывах. Очевидцы утверждали, что после громких звуков появился дым.

В то же время МЧС объявило опасность атаки БПЛА. Угрозу отменили в 10:23.

Известно, что в Губкинском горокруге ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Что же касается последствий на земле, то пока сообщается о задымлении в машине. Пожарные службы уже выехали на место.

Напомним, что 17 ноября ВСУ атаковали семь приграничных районов Белгородской области. Всего по региону выпустили более 70 снарядов и свыше 20 беспилотников.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Дым#Губкинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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