В неприграничном районе Белгородской области было очень громко: что произошло?

Posted 18 ноября, 08:16
Published 18 ноября, 08:16
Modified 18 ноября, 08:28
Updated 18 ноября, 08:28
Утром 18 ноября в неприграничном Губкинском горокруге было громко. В районе 10:00 медиа сообщили о взрывах. Очевидцы утверждали, что после громких звуков появился дым.
В то же время МЧС объявило опасность атаки БПЛА. Угрозу отменили в 10:23.
Известно, что в Губкинском горокруге ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Что же касается последствий на земле, то пока сообщается о задымлении в машине. Пожарные службы уже выехали на место.
Напомним, что 17 ноября ВСУ атаковали семь приграничных районов Белгородской области. Всего по региону выпустили более 70 снарядов и свыше 20 беспилотников.