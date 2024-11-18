В Белгороде откроется первый IThub с бесплатным обучением по поручению Гладкова

Posted 18 ноября, 14:08
Published 18 ноября, 14:08
Modified 18 ноября, 15:07
Updated 18 ноября, 15:07
На оперсовещании правительства Белгородской области Сергей Четвериков, министр цифрового развития Белгородской области, рассказал о концепциях проекта «IT-колледж». Его запустят 1 января 2025 года. Программа составлена для обучения будущих востребованных IT-специалистов. На данный момент навыкам программирования юных белгородцев обучают в школе №21.
Образовательное учреждение IThub — «колледж информационных и креативных технологий». Как сообщил Четвериков, это первый и пока что единственный в России частный колледж подготовки специалистов по методологии бизнес-ориентированного обучения.
Колледж функционирует на территории 12 городов в разных регионах РФ, студентов, как заверяют, более 6 тыс. Также чиновник добавил, что обучающимися создаются проекты под конкретного заказчика, начиная уже с момента поступления в колледж.
Кроме того, в Белгородской области обучение станет бесплатным. Как сообщили на оперсовещании, регион стал первым в России, где появилась такая возможность.
IThub, согласно программе, осуществляет подготовку специалистов по направлениям:
Далее Четвериков в отчёте обозначил, что более 80% выпускников на данный момент работают по специальности в ведущих компаниях страны.
Также для юных белгородцев со следующего года произойдут изменения в получении наград и премий за успехи в учёбе, спорте и искусстве. Теперь в перечне появится категория за успехи в IT-сфере.