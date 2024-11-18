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Posted 18 ноября, 14:08

Published 18 ноября, 14:08

Modified 18 ноября, 15:07

Updated 18 ноября, 15:07

IT-обучение

В Белгороде откроется первый IThub с бесплатным обучением по поручению Гладкова

18 ноября 2024, 14:08
Фото: IT. IT-обучение
Сюжет
Дети
На оперсовещании правительства Белгородской области рассказали, что у белгородских детей может появиться возможность получать образование в сфере IT в колледже от IThub. Это первый колледж проекта в России, обучение в котором получит бюджетную основу. Финансирование — из бюджета области.

На оперсовещании правительства Белгородской области Сергей Четвериков, министр цифрового развития Белгородской области, рассказал о концепциях проекта «IT-колледж». Его запустят 1 января 2025 года. Программа составлена для обучения будущих востребованных IT-специалистов. На данный момент навыкам программирования юных белгородцев обучают в школе №21.

Образовательное учреждение IThub — «колледж информационных и креативных технологий». Как сообщил Четвериков, это первый и пока что единственный в России частный колледж подготовки специалистов по методологии бизнес-ориентированного обучения.

Колледж функционирует на территории 12 городов в разных регионах РФ, студентов, как заверяют, более 6 тыс. Также чиновник добавил, что обучающимися создаются проекты под конкретного заказчика, начиная уже с момента поступления в колледж.

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IThubIThub
IThub. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Кроме того, в Белгородской области обучение станет бесплатным. Как сообщили на оперсовещании, регион стал первым в России, где появилась такая возможность.

IThubIThub
IThub. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

IThub, согласно программе, осуществляет подготовку специалистов по направлениям:

  • кинопроизводство
  • маркетинг и коммерция
  • программирование и управление IT-продуктами
  • информационная безопасность и администрирование
  • дизайн
  • разработка игр
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IThub. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Далее Четвериков в отчёте обозначил, что более 80% выпускников на данный момент работают по специальности в ведущих компаниях страны.

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IThub. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Также для юных белгородцев со следующего года произойдут изменения в получении наград и премий за успехи в учёбе, спорте и искусстве. Теперь в перечне появится категория за успехи в IT-сфере.

Юные белгородцы теперь смогут получать награды не только за успехи в спорте и учёбе
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Дети#Образование#Россия#Новости Белгорода#Белгород#IT-образование
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