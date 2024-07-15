Белгородским школьникам будут предлагать летнюю подработку в IT-компаниях

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В ходе оперсовещания губернатор поинтересовался, почему летняя трудовая занятость подростков не рассматривается в IT-компаниях.
Почему дети идут только на стройку, благоустройство? С моей точки зрения, это неправильно. Я считаю, что нужно формировать запрос у компаний. Дети наши сильные, они с удовольствием придут не только в IT-компании, но и в профильные отделы больших предприятий.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что задача у региональных агропредприятий, холдингов, металлургических компаний в том, чтобы талантливых программистов, IT-специалистов доставить на территорию области.
Не только нужны инженеры, горняки и шахтёры. Здесь также высокий спрос на IT-специалистов. Мы же всех не удержим только IT-ипотекой. Давайте им покажем рабочие места. Как мы это делаем с медиками.
Вячеслав Гладков
Губернатор также добавил, что предлагать подработку школьникам в IT-компаниях постараются уже в этом году.