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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Белгородским школьникам будут предлагать летнюю подработку в IT-компаниях

Белгородским школьникам будут предлагать летнюю подработку в IT-компаниях

15 июля 2024, 09:03
Фото: 1MI
Предложение поступило от главы региона Вячеслава Гладкова. Подработку в IT-компаниях и профильных отделах крупных предприятий школьникам региона начнут предлагать уже в этом году.

В ходе оперсовещания губернатор поинтересовался, почему летняя трудовая занятость подростков не рассматривается в IT-компаниях.

Почему дети идут только на стройку, благоустройство? С моей точки зрения, это неправильно. Я считаю, что нужно формировать запрос у компаний. Дети наши сильные, они с удовольствием придут не только в IT-компании, но и в профильные отделы больших предприятий.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что задача у региональных агропредприятий, холдингов, металлургических компаний в том, чтобы талантливых программистов, IT-специалистов доставить на территорию области.

Не только нужны инженеры, горняки и шахтёры. Здесь также высокий спрос на IT-специалистов. Мы же всех не удержим только IT-ипотекой. Давайте им покажем рабочие места. Как мы это делаем с медиками.
Вячеслав Гладков

Губернатор также добавил, что предлагать подработку школьникам в IT-компаниях постараются уже в этом году.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Школьники#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Трудовая занятость#Программисты#Летняя подработка#Оперсовещание
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