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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Гладков рассказал о расширении IT-образования для белгородских детей

Гладков рассказал о расширении IT-образования для белгородских детей

15 ноября 2023, 11:55
Фото: Midjourney
В Белгородской области продолжается развитие проекта непрерывного IT-образования детей. О том, какие мероприятия проводятся для эффективного обучения и какая техника приобретается, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

В настоящий момент обучение проходят более 150 тыс. школьников и около 12,5 тыс. дошкольников.

В этом году власти приобрели зарядные устройства, мобильные классы, а также более 6 тыс. планшетов и более 12 тыс. ноутбуков. Благодаря этому возможность получать IT-образование есть не только у городских, но и у сельских белгородских детей.

Кроме этого, в регионе проводятся IT-ГТО. В рамках этого мероприятия специалисты проводят анализ качества образования, корректируют программы, а также учителя помогают детям сформировать навыки командной работы, решения трудных задач, креативного подхода к решению проблем и другие.

Уверен, что все самые главные успехи у наших детей, они очень талантливы, ещё впереди. А мы, взрослые, будем радоваться за их новые победы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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