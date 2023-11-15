Гладков рассказал о расширении IT-образования для белгородских детей

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В настоящий момент обучение проходят более 150 тыс. школьников и около 12,5 тыс. дошкольников.
В этом году власти приобрели зарядные устройства, мобильные классы, а также более 6 тыс. планшетов и более 12 тыс. ноутбуков. Благодаря этому возможность получать IT-образование есть не только у городских, но и у сельских белгородских детей.
Кроме этого, в регионе проводятся IT-ГТО. В рамках этого мероприятия специалисты проводят анализ качества образования, корректируют программы, а также учителя помогают детям сформировать навыки командной работы, решения трудных задач, креативного подхода к решению проблем и другие.
Уверен, что все самые главные успехи у наших детей, они очень талантливы, ещё впереди. А мы, взрослые, будем радоваться за их новые победы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области