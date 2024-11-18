Снова снег? Белгородцев предупредили о грядущей непогоде

Posted 18 ноября, 12:55
Published 18 ноября, 12:55
Modified 18 ноября, 12:55
Updated 18 ноября, 12:55
Завтра, 19 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде снега и дождя. Порывы ветра южной четверти будут в пределах 8-13 м/с.
В ночное время суток ожидается туман. Из-за этого в Белгородской области с 21:00 сегодняшнего дня до 09:00 вторника будет действовать жёлтый уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентр.
По региону температура воздуха ночью составит -2…+3 °С, а днём — от +1 °С до +6 °С.
При этом в Белгороде во вторник столбик термометра не опустится ниже 0 °С и не поднимется выше +4 °С. Осадков завтра в столице региона не ожидается.