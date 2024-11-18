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Posted 18 ноября, 12:55

Published 18 ноября, 12:55

Modified 18 ноября, 12:55

Updated 18 ноября, 12:55

В Белгородской области снова выпадет снег

Снова снег? Белгородцев предупредили о грядущей непогоде

18 ноября 2024, 12:55
Фото: 1MI. В Белгородской области снова выпадет снег

В Белгородской области ожидается жёлтый уровень погодной опасности

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Погода
Во вторник, 19 ноября, в Белгородской области установится облачная погода с осадками в виде снега. Минимальная температура воздуха составит -2 °C, сообщили в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра.

Завтра, 19 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде снега и дождя. Порывы ветра южной четверти будут в пределах 8-13 м/с.

В ночное время суток ожидается туман. Из-за этого в Белгородской области с 21:00 сегодняшнего дня до 09:00 вторника будет действовать жёлтый уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентр.

По региону температура воздуха ночью составит -2…+3 °С, а днём — от +1 °С до +6 °С.

При этом в Белгороде во вторник столбик термометра не опустится ниже 0 °С и не поднимется выше +4 °С. Осадков завтра в столице региона не ожидается.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Снег#Новости Белгорода#Белгород
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