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Posted 11 ноября, 13:33

Published 11 ноября, 13:33

Modified 11 ноября, 13:33

Updated 11 ноября, 13:33

Снег в Белгороде ожидается на этой неделе

Совсем скоро: когда белгородцам снова стоит ждать снег?

11 ноября 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney. Снег в Белгороде ожидается на этой неделе

В Белгородской области похолодает до -4 °С

Сюжет
Погода
Снег в Белгородской области выпал на прошлой неделе, но почти сразу растаял. Полюбоваться им у жителей не было возможности, хотя успели пожаловаться на непроходимые дороги. Когда снег выпадет вновь и какая будет погода на неделе? Рассказали в МЧС и Гидрометцентре.

Во вторник, 12 ноября, погода в Белгородской области будет преимущественно облачной, с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер будет переменчивым и слабым.

Ночью температура воздуха составит от -4 °С до +1 °С, а днём — от 0 °С до +5 °С.

В ночь на вторник в Белгороде столбик термометра опустится до 0 °С. Днём потеплеет только до +3 °С, без осадков.

В среду, 13 ноября, изменений в погоде в Белгороде не предвидится. Днём температура тоже составит +3 °С. В четверг, 14 ноября, то же самое, но возможны снег с дождём.

Впрочем, с пятницы до конца недели осадков больше не предвидится. 15 ноября и 16 ноября будет облачно. Днём температура составит +3…+4 °С.

В воскресенье, 17 ноября, выглянет солнце, температура повысится до +5 °С.

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