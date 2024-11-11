Совсем скоро: когда белгородцам снова стоит ждать снег?

Posted 11 ноября, 13:33
Published 11 ноября, 13:33
Modified 11 ноября, 13:33
Updated 11 ноября, 13:33
Во вторник, 12 ноября, погода в Белгородской области будет преимущественно облачной, с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер будет переменчивым и слабым.
Ночью температура воздуха составит от -4 °С до +1 °С, а днём — от 0 °С до +5 °С.
В ночь на вторник в Белгороде столбик термометра опустится до 0 °С. Днём потеплеет только до +3 °С, без осадков.
В среду, 13 ноября, изменений в погоде в Белгороде не предвидится. Днём температура тоже составит +3 °С. В четверг, 14 ноября, то же самое, но возможны снег с дождём.
Впрочем, с пятницы до конца недели осадков больше не предвидится. 15 ноября и 16 ноября будет облачно. Днём температура составит +3…+4 °С.
В воскресенье, 17 ноября, выглянет солнце, температура повысится до +5 °С.