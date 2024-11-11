Совсем скоро: когда белгородцам снова стоит ждать снег?

В Белгородской области похолодает до -4 °С

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Снег в Белгородской области выпал на прошлой неделе, но почти сразу растаял. Полюбоваться им у жителей не было возможности, хотя успели пожаловаться на непроходимые дороги. Когда снег выпадет вновь и какая будет погода на неделе? Рассказали в МЧС и Гидрометцентре.