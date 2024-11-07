Вместо снега — дождь: какая погода ждёт белгородцев в пятницу?

Выходные, 9 и 10 ноября, прогнозируются солнечными и без осадков. Температура воздуха будет варьироваться от +6 °С. до +7 °С днём и от +2 °С. до +3 °С — ночью. Следующая неделя, предварительно, также порадует жителей солнцем.