Вместо снега — дождь: какая погода ждёт белгородцев в пятницу?

Posted 7 ноября, 11:46
Published 7 ноября, 11:46
Modified 7 ноября, 11:48
Updated 7 ноября, 11:48
Завтра, 8 ноября, в Белгородской области ожидается небольшой дождь. Погода будет облачной с прояснениями. Порывы ветра в тёмное время суток достигнут 3-8 м/с, в дневное — 7-12 м/с.
По данным синоптиков, в пятницу максимальная температура ночью составит +1…+6 °С, днём — +4…+9 °С.
Выходные, 9 и 10 ноября, прогнозируются солнечными и без осадков. Температура воздуха будет варьироваться от +6 °С. до +7 °С днём и от +2 °С. до +3 °С — ночью. Следующая неделя, предварительно, также порадует жителей солнцем.