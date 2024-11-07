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Posted 7 ноября, 11:46

Published 7 ноября, 11:46

Modified 7 ноября, 11:48

Updated 7 ноября, 11:48

В пятницу в Белгороде ожидаются дожди

Вместо снега — дождь: какая погода ждёт белгородцев в пятницу?

7 ноября 2024, 11:46
Фото: 1MI.

В пятницу в Белгороде ожидаются дожди

Сюжет
Погода
В пятницу, 8 ноября, белгородцев вместо снега ожидает небольшой дождь. Максимальная температура воздуха достигнет +9 °С. Прогноз погоды сообщили в Гидрометцентре России.

Завтра, 8 ноября, в Белгородской области ожидается небольшой дождь. Погода будет облачной с прояснениями. Порывы ветра в тёмное время суток достигнут 3-8 м/с, в дневное — 7-12 м/с.

По данным синоптиков, в пятницу максимальная температура ночью составит +1…+6 °С, днём — +4…+9 °С.

Выходные, 9 и 10 ноября, прогнозируются солнечными и без осадков. Температура воздуха будет варьироваться от +6 °С. до +7 °С днём и от +2 °С. до +3 °С — ночью. Следующая неделя, предварительно, также порадует жителей солнцем.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Белгород#Холодная погода
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