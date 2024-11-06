Перегрелись: как погода повлияла на вспышку вируса Коксаки?

Posted 6 ноября, 13:37
Published 6 ноября, 13:37
Modified 6 ноября, 13:39
Updated 6 ноября, 13:39
Томилин считает, что распространение вирус Коксаки получил благодаря двум факторам: возникновению короновирусной инфекции, в особенности штамма омикрон, который «посадил» людям иммунитет, а также нехарактерной для осени тёплой погоды.
Наибольшую опасность Коксаки представляет для детей до 10 лет, взрослые им болеют реже и не так тяжело. Передаётся заболевание воздушно-капельным путём, но возможно заразиться и фекально-оральным, контактным и вертикальным, то есть от матери ребёнку.
Чтобы обезопасить себя, необходимо носить маски и следить за личной гигиеной. Заражённых важно изолировать на срок до 20 дней.
Лечения на данный момент нет, в большой опасности, кроме детей, находятся люди с низким иммунным статусом, например, пациенты с ВИЧ-инфекцией или те, кому пересаживали органы и ткани.