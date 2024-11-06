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Posted 6 ноября, 13:37

Published 6 ноября, 13:37

Modified 6 ноября, 13:39

Updated 6 ноября, 13:39

Последствия вируса Коксаки

Перегрелись: как погода повлияла на вспышку вируса Коксаки?

6 ноября 2024, 13:37
Фото: Telegram-канал Shot. Последствия вируса Коксаки

Погода и «омикрон» могут стать причиной распространения вируса Коксаки

В России фиксируют всплеск заболеваемости вирусом Коксаки — болезнь, при которой ладони, стопы, рот и другие участки тела покрываются сыпью. Чем вызвана вспышка и как уберечь себя, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Юрий Томилин.

Томилин считает, что распространение вирус Коксаки получил благодаря двум факторам: возникновению короновирусной инфекции, в особенности штамма омикрон, который «посадил» людям иммунитет, а также нехарактерной для осени тёплой погоды.

Наибольшую опасность Коксаки представляет для детей до 10 лет, взрослые им болеют реже и не так тяжело. Передаётся заболевание воздушно-капельным путём, но возможно заразиться и фекально-оральным, контактным и вертикальным, то есть от матери ребёнку.

Чтобы обезопасить себя, необходимо носить маски и следить за личной гигиеной. Заражённых важно изолировать на срок до 20 дней.

Лечения на данный момент нет, в большой опасности, кроме детей, находятся люди с низким иммунным статусом, например, пациенты с ВИЧ-инфекцией или те, кому пересаживали органы и ткани.

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