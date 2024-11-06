Перегрелись: как погода повлияла на вспышку вируса Коксаки?

Наибольшую опасность Коксаки представляет для детей до 10 лет, взрослые им болеют реже и не так тяжело. Передаётся заболевание воздушно-капельным путём, но возможно заразиться и фекально-оральным, контактным и вертикальным, то есть от матери ребёнку.