Туманные перспективы: какую погоду обещают синоптики белгородцам в четверг?

Posted 6 ноября, 13:05
Published 6 ноября, 13:05
Modified 6 ноября, 13:07
Updated 6 ноября, 13:07
В четверг, 7 ноября, погода, говорят синоптики, будет изменчивой. На небе облачность с прояснениями, а ночью и утром местами ожидается туман.
Ночью на всей территории Белгородской области пройдёт небольшой дождь, а днём — местами.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 °С, днём — от +4 до +9 °С.
Обещают ли в ближайшие дни снова снег, какой выпал в воскресенье и понедельник, — читайте в нашем материале. Впервые он выпал в Белгороде в воскресенье, но по сравнению с осадками, которые увидели жители в понедельник, оказались «пшиком».