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Posted 6 ноября, 13:05

Published 6 ноября, 13:05

Modified 6 ноября, 13:07

Updated 6 ноября, 13:07

Туманные перспективы: какую погоду обещают синоптики белгородцам в четверг?

Туманные перспективы: какую погоду обещают синоптики белгородцам в четверг?

6 ноября 2024, 13:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Первая рабочая неделя ноября началась мокрым снегом, а закончится чем? Рассказали в управлении МЧС по Белгородской области со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В четверг, 7 ноября, погода, говорят синоптики, будет изменчивой. На небе облачность с прояснениями, а ночью и утром местами ожидается туман.

Ночью на всей территории Белгородской области пройдёт небольшой дождь, а днём — местами.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 °С, днём — от +4 до +9 °С.

Обещают ли в ближайшие дни снова снег, какой выпал в воскресенье и понедельник, — читайте в нашем материале. Впервые он выпал в Белгороде в воскресенье, но по сравнению с осадками, которые увидели жители в понедельник, оказались «пшиком».

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Туман#Погода#Дождь#Температура#Ветер#Белгород
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