Туманные перспективы: какую погоду обещают синоптики белгородцам в четверг?

Обещают ли в ближайшие дни снова снег, какой выпал в воскресенье и понедельник, — читайте в нашем материале. Впервые он выпал в Белгороде в воскресенье, но по сравнению с осадками, которые увидели жители в понедельник, оказались «пшиком».