Белгородскую область накроет снегом? Синоптики предупреждают о непогоде

Posted 13 ноября, 12:54
Published 13 ноября, 12:54
Modified 13 ноября, 12:56
Updated 13 ноября, 12:56
В Белгородской области в четверг, 14 ноября, будет облачно. Ночью температура опустится до -3…+2 °С. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя.
Днём столбик термометра в регионе остановится на отметке от -1 °С до +4 °С. Пройдут небольшие, а в отдельных районах умеренные осадки в виде снега и дождя со снегом.
Утром и днём возможно налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
В Белгороде в ночь на четверг температура опустится до 0 °С, пройдёт дождь со снегом. Небольшие осадки продолжатся днём, но уже при +1 °С.
К слову, дождь со снегом, согласно прогнозу Гидрометцентра, будет идти и в ночь на пятницу, 15 ноября. В выходные же осадков пока не прогнозируют.