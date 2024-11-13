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Posted 13 ноября, 12:54

Published 13 ноября, 12:54

Modified 13 ноября, 12:56

Updated 13 ноября, 12:56

Снег вновь пообещали белгородцам

Белгородскую область накроет снегом? Синоптики предупреждают о непогоде

13 ноября 2024, 12:54
Фото: 1MI. Снег вновь пообещали белгородцам

Снег и гололедицу пообещали белгородцам

Сюжет
Дождь
Ночью местами похолодает до -3 °С, возможны осадки. Днём они продолжатся, но уже, вероятно, при плюсовой температуре. Местами ожидается гололедица, предупреждает МЧС.

В Белгородской области в четверг, 14 ноября, будет облачно. Ночью температура опустится до -3…+2 °С. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя.

Днём столбик термометра в регионе остановится на отметке от -1 °С до +4 °С. Пройдут небольшие, а в отдельных районах умеренные осадки в виде снега и дождя со снегом.

Утром и днём возможно налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

В Белгороде в ночь на четверг температура опустится до 0 °С, пройдёт дождь со снегом. Небольшие осадки продолжатся днём, но уже при +1 °С.

К слову, дождь со снегом, согласно прогнозу Гидрометцентра, будет идти и в ночь на пятницу, 15 ноября. В выходные же осадков пока не прогнозируют.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Дождь#Снег#Новости Белгорода#Заморозки#Белгород
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