В этот раз не под снегом: в Белгороде начали высадку тюльпанов

Posted 11 ноября, 08:06
Published 11 ноября, 08:06
Modified 11 ноября, 08:06
Updated 11 ноября, 08:06
Утром 11 ноября в центре Белгорода начали высаживать цветы. Луковицы тюльпанов традиционно первым делом появляются на аллее у Соборной площади. Там стоят несколько ящиков с будущими цветами, к высадке которых специалисты уже приступили.
К высадке клумбы стали готовить уже в октябре. Из-за того, что пригодными оказались только около 20% прошлогодних луковиц, пришлось закупить новую партию тюльпанов. Всего в этом году власти потратят на цветы около 84,6 млн рублей, подсчитали журналисты.
Напомним, что в прошлом году высадка луковиц началась позже — 30 ноября. В то время на улицах города уже лежал снег, что крайне обеспокоило местных жителей: выживут ли тюльпаны? Тогда власти утверждали, что переживать не о чем: при соблюдении всех правил высадки, луковицы выживут.