В этот раз не под снегом: в Белгороде начали высадку тюльпанов

Напомним, что в прошлом году высадка луковиц началась позже — 30 ноября. В то время на улицах города уже лежал снег, что крайне обеспокоило местных жителей: выживут ли тюльпаны? Тогда власти утверждали, что переживать не о чем: при соблюдении всех правил высадки, луковицы выживут.