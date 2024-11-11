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Posted 11 ноября, 08:06

Published 11 ноября, 08:06

Modified 11 ноября, 08:06

Updated 11 ноября, 08:06

Высадка тюльпанов

В этот раз не под снегом: в Белгороде начали высадку тюльпанов

11 ноября 2024, 08:06
Фото: Go31. Высадка тюльпанов

В центре Белгорода начинают высаживать тюльпаны

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Фотофакт
Цветы должны порадовать горожан весной. В прошлом году высаживать луковицы в клумбу специалисты начали в конце ноября, когда на земле лежал небольшой слой снега. В этом году снег уже выпадал, но успел растаять к высадке. Фото опубликовали журналисты Go31.

Утром 11 ноября в центре Белгорода начали высаживать цветы. Луковицы тюльпанов традиционно первым делом появляются на аллее у Соборной площади. Там стоят несколько ящиков с будущими цветами, к высадке которых специалисты уже приступили.

К высадке клумбы стали готовить уже в октябре. Из-за того, что пригодными оказались только около 20% прошлогодних луковиц, пришлось закупить новую партию тюльпанов. Всего в этом году власти потратят на цветы около 84,6 млн рублей, подсчитали журналисты.

Высадка тюльпановВысадка тюльпанов
Высадка тюльпановВысадка тюльпанов
Высадка тюльпановВысадка тюльпанов
Высадка тюльпанов. Фото: Go31

Напомним, что в прошлом году высадка луковиц началась позже — 30 ноября. В то время на улицах города уже лежал снег, что крайне обеспокоило местных жителей: выживут ли тюльпаны? Тогда власти утверждали, что переживать не о чем: при соблюдении всех правил высадки, луковицы выживут.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Тюльпаны#Белгород#Высадка
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