Белгород вновь накрыло снегом: фото

Белгородцы делятся фотографиями снежного утра

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Первый снег в Белгородской области выпал неделю назад и почти сразу растаял из-за тёплой погоды. Местные жители начали задаваться вопросом: когда его ждать снова? Синоптики ответили — в четверг, 14 ноября. И были правы.