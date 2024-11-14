Белгород вновь накрыло снегом: фото

Posted 14 ноября, 06:34
Published 14 ноября, 06:34
Modified 14 ноября, 06:36
Updated 14 ноября, 06:36
В ночь со среды на четверг в Белгороде вновь выпал снег. Осадки оказались не такими обильными, как в прошлый раз, но тоже радуют глаз.
Тонкое белое покрывало накрыло улицы областного центра. Снег слегка прибил ветви деревьев к земле, усыпал припаркованные автомобили и смешался с опавшей листвой.
Рано утром наша журналистка прогулялась по городу и сделала несколько кадров.
Завораживающие снимки в редакцию Бел.Ру отправила наша читательница. Холодные и туманные фотографии она сделала в посёлке Октябрьский Белгородского района.