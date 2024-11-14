bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 06:34

Published 14 ноября, 06:34

Modified 14 ноября, 06:36

Updated 14 ноября, 06:36

В Белгороде снова выпал снег

Белгород вновь накрыло снегом: фото

14 ноября 2024, 06:34
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru. В Белгороде снова выпал снег

Белгородцы делятся фотографиями снежного утра

Сюжет
Погода
Первый снег в Белгородской области выпал неделю назад и почти сразу растаял из-за тёплой погоды. Местные жители начали задаваться вопросом: когда его ждать снова? Синоптики ответили — в четверг, 14 ноября. И были правы.

В ночь со среды на четверг в Белгороде вновь выпал снег. Осадки оказались не такими обильными, как в прошлый раз, но тоже радуют глаз.

Тонкое белое покрывало накрыло улицы областного центра. Снег слегка прибил ветви деревьев к земле, усыпал припаркованные автомобили и смешался с опавшей листвой.

Рано утром наша журналистка прогулялась по городу и сделала несколько кадров.

Снег в БелгородеСнег в Белгороде
Снег в БелгородеСнег в Белгороде
Снег в БелгородеСнег в Белгороде
Снег в БелгородеСнег в Белгороде
Снег в БелгородеСнег в Белгороде
Снег в Белгороде. Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Завораживающие снимки в редакцию Бел.Ру отправила наша читательница. Холодные и туманные фотографии она сделала в посёлке Октябрьский Белгородского района.

Снег в ОктябрьскомСнег в Октябрьском
Снег в ОктябрьскомСнег в Октябрьском
Снег в ОктябрьскомСнег в Октябрьском
Снег в ОктябрьскомСнег в Октябрьском
Снег в Октябрьском. Фото: bel.ru
Совсем скоро: когда белгородцам снова стоит ждать снег?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородскую область накроет снегом? Синоптики предупреждают о непогодеВ этот раз не под снегом: в Белгороде начали высадку тюльпановВместо снега — дождь: какая погода ждёт белгородцев в пятницу?
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Фотографии#Новости Белгорода#Октябрьский#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика