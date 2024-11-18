Рекордные суммы! Маткапитал вырастет на десятки тысяч рублей уже в 2025 году

Posted 18 ноября, 11:04
Published 18 ноября, 11:04
Modified 18 ноября, 11:06
Updated 18 ноября, 11:06
С 1 февраля 2025 года, в рамках индексации, материнский капитал будет увеличен на 7,3%. Это означает, что:
В 2025 году власти направят на реализацию программы материнского капитала 694,2 миллиарда рублей. По оценкам министерства, более миллиона семей смогут воспользоваться этой мерой поддержки.
Первоначально материнский капитал был доступен только при рождении второго ребёнка. Однако с 2020 года семьи с одним ребёнком также могут рассчитывать на материальную помощь. При этом размер выплаты за второго ребёнка зависит от того, получала ли семья капитал за первого.
Недавно были внесены изменения в закон, позволяющие использовать остатки материнского капитала на суммы до 10 тысяч рублей. Эта инициатива была одобрена Госдумой в июле 2024 года и подтверждена Советом Федерации в августе.
Материнский капитал остается одной из ключевых мер государственной поддержки семей в России. Ежегодное увеличение выплат, привязанное к инфляции, помогает сохранить их реальную ценность.
Источник: rbc.ru