Рекордные суммы! Маткапитал вырастет на десятки тысяч рублей уже в 2025 году

Первоначально материнский капитал был доступен только при рождении второго ребёнка. Однако с 2020 года семьи с одним ребёнком также могут рассчитывать на материальную помощь. При этом размер выплаты за второго ребёнка зависит от того, получала ли семья капитал за первого.