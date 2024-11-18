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Posted 18 ноября, 11:04

Published 18 ноября, 11:04

Modified 18 ноября, 11:06

Updated 18 ноября, 11:06

Рекордные суммы! Маткапитал вырастет на десятки тысяч рублей уже в 2025 году

Рекордные суммы! Маткапитал вырастет на десятки тысяч рублей уже в 2025 году

18 ноября 2024, 11:04
Сюжет
Маткапитал
В 2025 году материнский капитал в России будет проиндексирован. Антон Котяков, министр труда и социальной защиты, сообщил, что сумма выплат вырастет, и теперь большее количество семей сможет воспользоваться поддержкой государства.

Новые суммы материнского капитала

С 1 февраля 2025 года, в рамках индексации, материнский капитал будет увеличен на 7,3%. Это означает, что:

  • На первого ребенка сумма составит 677 тысяч рублей (на 46 тысяч больше, чем в 2024 году).
  • На второго ребенка — 894 тысячи рублей (плюс 61 тысяча).
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Кто получит маткапитал в 2025 году?

В 2025 году власти направят на реализацию программы материнского капитала 694,2 миллиарда рублей. По оценкам министерства, более миллиона семей смогут воспользоваться этой мерой поддержки.

Первоначально материнский капитал был доступен только при рождении второго ребёнка. Однако с 2020 года семьи с одним ребёнком также могут рассчитывать на материальную помощь. При этом размер выплаты за второго ребёнка зависит от того, получала ли семья капитал за первого.

Фото: 1MI

Новшества для семей

Недавно были внесены изменения в закон, позволяющие использовать остатки материнского капитала на суммы до 10 тысяч рублей. Эта инициатива была одобрена Госдумой в июле 2024 года и подтверждена Советом Федерации в августе.

Зачем индексация и повышение?

Материнский капитал остается одной из ключевых мер государственной поддержки семей в России. Ежегодное увеличение выплат, привязанное к инфляции, помогает сохранить их реальную ценность.

Источник: rbc.ru

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