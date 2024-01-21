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Published Сегодня, 07:37

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В белгородском ЗАГСе рассказали об установленных в 2023 году рекордах

Меньше 500 грамм: в 2023 году в Белгородской области родился маленький малыш

21 января 2024, 07:37
Фото: 1MI

В белгородском ЗАГСе рассказали об установленных в 2023 году рекордах

Руководитель областного ЗАГСа Татьяна Слюсаренко подвела итоги 2023 года и опубликовала на своей странице в соцсетях рекорды прошедшего года. Стало известно о самом маленьком и большом весах новорождённых, а также о самых взрослых родителях и новобрачных.

В 2023 году в Белгородской области зафиксировали несколько рекордов. Так, самый крупный ребёнок родился в Губкинском городском округе — его вес составил 5450 грамм, а самый маленький появился на свет в Белгородском районе — 470 грамм.

Самым взрослым папой в 2023 году стал житель Белгородского района — его возраст на момент рождения ребёнка составил 66 лет. В 51 год родила самая взрослая мама, проживающая в Старооскольском городском округе.

Не обошлось и без пожилых женихов и невест. Самым взрослым женихом стал 85-летний житель Новооскольского округа, а невестой — 82-летняя жительница Белгорода.

Отметим, что в 2024 году белгородцы уже успели зафиксировать первый возрастной рекорд: новую семью создали 73-летний жених и его 75-летняя невеста из Старооскольского округа. Всего за первые две недели 2024 года в Белгородской области зарегистрировали 125 браков.

Пожилые белгородцы поженились и установили первый в новом году возрастной рекорд
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