Меньше 500 грамм: в 2023 году в Белгородской области родился маленький малыш

В белгородском ЗАГСе рассказали об установленных в 2023 году рекордах

Руководитель областного ЗАГСа Татьяна Слюсаренко подвела итоги 2023 года и опубликовала на своей странице в соцсетях рекорды прошедшего года. Стало известно о самом маленьком и большом весах новорождённых, а также о самых взрослых родителях и новобрачных.