Да успокойте вы его! Что делать, если ваш малыш плачет

Posted 15 ноября, 17:47
Published 15 ноября, 17:47
Modified 15 ноября, 17:47
Updated 15 ноября, 17:47
Даже если вы очень раздражены или устали, никогда не трясите младенца. Это может привести к серьезным последствиям, таким как синдром тряски младенца. Кровеносные сосуды в голове малыша не приспособлены к резким движениям, и если их повредить, это может вызвать серьезные осложнения, включая повреждение мозга, слепоту или даже смерть.
По данным Национального центра по изучению синдрома тряски младенцев в США, ежегодно регистрируется около 1300 случаев, и это только те, что официально зафиксированы. Однако этот опасный синдром можно предотвратить на 100%. В стрессовых ситуациях лучше отложить малыша в безопасное место и дать себе несколько минут на успокоение.
Если малыш не прекращает плакать, постарайтесь выяснить, в чем дело. Обратите внимание на его настроение, реакцию на окружение и выражение лица. Попробуйте выявить и устранить дискомфорт, который может беспокоить малыша. Также существуют эффективные техники успокоения, такие как метод «пяти С», предложенный педиатром Харви Карпом:
Важно помнить, что родители тоже люди и имеют право на усталость и раздражение. Если вы чувствуете, что находитесь на грани, сделайте перерыв. Положите малыша в безопасное место, например, в кроватку, и уделите немного времени себе: выйдите на свежий воздух, выпейте воды, посчитайте до десяти. Главное — сохранять спокойствие. Когда вы спокойны, ребенок тоже чувствует это и постепенно утихает.
Колики — одна из самых сложных проблем для родителей, так как ребенок плачет долгое время и, казалось бы, без видимых причин. Колики обычно появляются у малышей примерно на второй неделе жизни и проходят к трем-четырем месяцам. Считается, что это связано с незрелостью пищеварительной системы.
Попробуйте ежедневно по несколько минут массировать животик ребёнка: кладите его на живот (как только заживёт пупочная рана) и поглаживайте спину — это может помочь избавиться от лишних газов. Учтите, что делать это нужно, когда малыш себя хорошо чувствует. При коликах класть на живот младенца нельзя.
Лёгкое покачивание, «белый шум» или тихая колыбельная могут отвлечь и успокоить ребёнка. Хорошо помогают также тёплая пелёнка на животике или нежный массаж живота по часовой стрелке, который способствует улучшению пищеварения и снятию спазмов. Кроме того, если вы кормите грудью, подумайте о своем рационе — возможно, определенные продукты могут усиливать газообразование у ребенка.
Источник: helpguide.org