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Posted 15 ноября, 17:47

Published 15 ноября, 17:47

Modified 15 ноября, 17:47

Updated 15 ноября, 17:47

Да успокойте вы его! Что делать, если ваш малыш плачет

Да успокойте вы его! Что делать, если ваш малыш плачет

15 ноября 2024, 17:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Плач — это основной способ общения младенцев с окружающим миром. На этом языке они сообщают о своих потребностях или дискомфорте. Причины плача могут быть разнообразными: от голода и усталости до неприятных ощущений или страха. Как их устранять — расскажем.

Основные причины плача у младенцев

  1. Голод. Младенцы часто плачут, когда хотят есть. Это одна из самых распространенных причин, особенно в первые месяцы жизни.
  2. Грязный подгузник. Если подгузник мокрый или грязный, ребенок может плакать от дискомфорта.
  3. Переутомление или усталость. Младенцам трудно сразу заснуть, поэтому они часто проявляют свое недовольство плачем.
  4. Боль или дискомфорт. Иногда плач может быть признаком того, что у ребенка что-то болит, будь то колики, прорезывание зубов или что-то более серьезное.
  5. Переизбыток впечатлений. Слишком много шумов, яркий свет или активное окружение могут вызвать у малыша плач из-за перегрузки чувств.
  6. Тревога или страх перед незнакомцами. В возрасте около 6-8 месяцев младенцы начинают испытывать тревогу перед незнакомцами. Это нормальный этап в развитии, когда дети начинают распознавать «своих» и «чужих».
Фото: 1MI

Не трясите ребенка

Даже если вы очень раздражены или устали, никогда не трясите младенца. Это может привести к серьезным последствиям, таким как синдром тряски младенца. Кровеносные сосуды в голове малыша не приспособлены к резким движениям, и если их повредить, это может вызвать серьезные осложнения, включая повреждение мозга, слепоту или даже смерть.

По данным Национального центра по изучению синдрома тряски младенцев в США, ежегодно регистрируется около 1300 случаев, и это только те, что официально зафиксированы. Однако этот опасный синдром можно предотвратить на 100%. В стрессовых ситуациях лучше отложить малыша в безопасное место и дать себе несколько минут на успокоение.

Фото: 1MI

Как успокоить ребенка

Если малыш не прекращает плакать, постарайтесь выяснить, в чем дело. Обратите внимание на его настроение, реакцию на окружение и выражение лица. Попробуйте выявить и устранить дискомфорт, который может беспокоить малыша. Также существуют эффективные техники успокоения, такие как метод «пяти С», предложенный педиатром Харви Карпом:

  1. Пеленание. Пеленание помогает малышу чувствовать себя в безопасности, как в утробе матери.
  2. Шум. Нежный «белый шум», например, звук фена или тихая музыка, может оказаться успокаивающим.
  3. Положение на боку или животе. Некоторым детям удобно лежать на боку, когда их держат на руках, однако для сна ребенка всегда кладут на спину.
  4. Качание. Мягкое покачивание или прогулка с коляской также могут помочь младенцу успокоиться.
  5. Соска или бутылочка. Многие младенцы успокаиваются, когда что-то сосут — это естественный рефлекс.
Фото: 1MI

Контроль над собственными эмоциями

Важно помнить, что родители тоже люди и имеют право на усталость и раздражение. Если вы чувствуете, что находитесь на грани, сделайте перерыв. Положите малыша в безопасное место, например, в кроватку, и уделите немного времени себе: выйдите на свежий воздух, выпейте воды, посчитайте до десяти. Главное — сохранять спокойствие. Когда вы спокойны, ребенок тоже чувствует это и постепенно утихает.

Как справляться с коликами

Колики — одна из самых сложных проблем для родителей, так как ребенок плачет долгое время и, казалось бы, без видимых причин. Колики обычно появляются у малышей примерно на второй неделе жизни и проходят к трем-четырем месяцам. Считается, что это связано с незрелостью пищеварительной системы.

Попробуйте ежедневно по несколько минут массировать животик ребёнка: кладите его на живот (как только заживёт пупочная рана) и поглаживайте спину — это может помочь избавиться от лишних газов. Учтите, что делать это нужно, когда малыш себя хорошо чувствует. При коликах класть на живот младенца нельзя.

Лёгкое покачивание, «белый шум» или тихая колыбельная могут отвлечь и успокоить ребёнка. Хорошо помогают также тёплая пелёнка на животике или нежный массаж живота по часовой стрелке, который способствует улучшению пищеварения и снятию спазмов. Кроме того, если вы кормите грудью, подумайте о своем рационе — возможно, определенные продукты могут усиливать газообразование у ребенка.

Источник: helpguide.org

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