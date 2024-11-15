Да успокойте вы его! Что делать, если ваш малыш плачет

Важно помнить, что родители тоже люди и имеют право на усталость и раздражение. Если вы чувствуете, что находитесь на грани, сделайте перерыв. Положите малыша в безопасное место, например, в кроватку, и уделите немного времени себе: выйдите на свежий воздух, выпейте воды, посчитайте до десяти. Главное — сохранять спокойствие. Когда вы спокойны, ребенок тоже чувствует это и постепенно утихает.