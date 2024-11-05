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Posted 5 ноября, 16:46

Published 5 ноября, 16:46

Modified 5 ноября, 16:48

Updated 5 ноября, 16:48

Материнский капитал в 2024 году: обновления и условия использования

Материнский капитал в 2024 году: обновления и условия использования

5 ноября 2024, 16:46
Фото: Kandinsky.
Сюжет
Маткапитал
Материнский капитал остается одним из главных способов государственной поддержки семей в России. Программу создали в 2007 году для повышения рождаемости. Она будет действовать до 2026 года. В этом году условия получения и применения выплаты обновились, а также увеличились её размеры.

Основные положения программы

Материнский капитал — это единовременная выплата, помощь семьям, имеющим детей. Основная цель этой инициативы — улучшение жизненных условий и поддержка семей с детьми. Ключевые направления расходования капитала включают улучшение жилищных условий, оплату образования детей, а также социальные нужды. Сумма выплаты индексируется ежегодно, что помогает ей оставаться актуальной и соответствовать текущим экономическим условиям.

В 2024 году программы доступны только для граждан России, чьи дети также являются гражданами РФ по рождению. Исключение сделано лишь для жителей новых регионов. Для них получение выплаты адаптировано: она доступна независимо от сроков и права получения гражданства.

Каковы размеры выплат в 2024 году?

С этого года размер материнского капитала был увеличен примерно на 20-30 тысяч рублей:

  • На первого ребенка предоставляется 631 000 рублей.
  • Если материнский капитал не получали ранее, на второго и последующих детей можно получить 833 000 рублей.
  • Для семей, уже получивших маткапитал на первого ребенка, предусмотрена дополнительная выплата в размере 215 000 рублей.

Для тех, кто использовал только часть средств, остаток на счете будет увеличен на 7,5%. Это происходит из-за индексации маткапитала в целом в этом году. Такая мера позволяет средствам сохранить покупательную способность.

Кому можно получить маткапитал?

Получить единовременную выплату могут следующие категории граждан:

  • Женщины, ставшие матерями второго или следующих детей с 2007 года или первенца с 2020 года.
  • Мужчины, выступающие в роли единственных усыновителей, если суд признал их право на усыновление после 2007 года для второго ребенка или после 2020 года для первого.
  • Несовершеннолетние дети или студенты в возрасте до 23 лет, если их родители потеряли право на материнский капитал, с обязательным предоставлением необходимых документов и согласия от органов опеки.

Как получить маткапитал и сколько это займёт времени?

Регистрация рождения или усыновления ребенка в ЗАГСе занимает один рабочий день. Весь процесс получения материнского капитала, от регистрации до использования средств, занимает от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от выполненных шагов.

С 2020 года сертификат на выплату формируется автоматически в течение пяти дней после регистрации ребенка. Его можно найти в учётной записи на «Госуслугах» или получить в МФЦ.

После получения сертификата можно подать заявление на использование материнского капитала в отделении Социального фонда России или на «Госуслугах». Заявление обрабатывается в течение 10 рабочих дней, и после одобрения средства направляются на указанные цели. Важно соблюдать дополнительные требования и сроки для каждой цели.

На что можно потратить материнский капитал?

Цели, на которые разрешено использовать материнский капитал, ограничены. Однако они охватывают несколько направлений, которые могут значительно улучшить уровень жизни семей:

  1. Жилищные нужды— деньги можно использовать для приобретения или строительства жилья, а также для погашения ипотеки. Кроме того, начиная с 2024 года, появилась возможность использовать эти средства для реконструкции таунхаусов и дуплексов.

  2. Образование детей — средства можно направить на оплату образовательных услуг в детском саду, школе, колледже, вузе, а также проживание ребёнка в общежитии при учебном заведении.

  3. Социальные выплаты — регулярная материальная поддержка для семей с доходом ниже прожиточного минимума.

  4. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями — покрытие расходов помощи детям-инвалидам в их социальной интеграции.

  5. Формирование накопительной пенсии — маткапитал может помочь в накоплении пенсии для мамы, хотя это менее популярно, но это дополнительный финансовый резерв на будущее.

Если хотите выбрать первый вариант, стоит учесть, что

  • Жильё должно быть оформлено в долевую собственность на всех членов семьи, включая детей.
  • Если ребенку меньше трех лет, то маткапитал можно потратить только на ипотечный кредит.

  • Для направлений капитала на строительство или реконструкцию дома потребуется выписка из ЕГРН или акт о выполнении основных работ.

Для семей, которые хотят использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, ключевым органом является Социальный фонд России. Он занимается обработкой заявлений на получение сертификата материнского капитала и дальнейшим оформлением использования этих средств.

Источник: realty-rbc-ru

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#Анна Селищева#Общество#Маткапитал#Дети#Рождаемость#Россия#Многодетная семья#Семья#Молодая семья#КЦ
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