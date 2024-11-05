Материнский капитал в 2024 году: обновления и условия использования

Жилищные нужды— деньги можно использовать для приобретения или строительства жилья, а также для погашения ипотеки. Кроме того, начиная с 2024 года, появилась возможность использовать эти средства для реконструкции таунхаусов и дуплексов.

Образование детей — средства можно направить на оплату образовательных услуг в детском саду, школе, колледже, вузе, а также проживание ребёнка в общежитии при учебном заведении.

Социальные выплаты — регулярная материальная поддержка для семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями — покрытие расходов помощи детям-инвалидам в их социальной интеграции.