Материнский капитал в 2024 году: обновления и условия использования

Posted 5 ноября, 16:46
Published 5 ноября, 16:46
Modified 5 ноября, 16:48
Updated 5 ноября, 16:48
Материнский капитал — это единовременная выплата, помощь семьям, имеющим детей. Основная цель этой инициативы — улучшение жизненных условий и поддержка семей с детьми. Ключевые направления расходования капитала включают улучшение жилищных условий, оплату образования детей, а также социальные нужды. Сумма выплаты индексируется ежегодно, что помогает ей оставаться актуальной и соответствовать текущим экономическим условиям.
В 2024 году программы доступны только для граждан России, чьи дети также являются гражданами РФ по рождению. Исключение сделано лишь для жителей новых регионов. Для них получение выплаты адаптировано: она доступна независимо от сроков и права получения гражданства.
С этого года размер материнского капитала был увеличен примерно на 20-30 тысяч рублей:
Для тех, кто использовал только часть средств, остаток на счете будет увеличен на 7,5%. Это происходит из-за индексации маткапитала в целом в этом году. Такая мера позволяет средствам сохранить покупательную способность.
Получить единовременную выплату могут следующие категории граждан:
Регистрация рождения или усыновления ребенка в ЗАГСе занимает один рабочий день. Весь процесс получения материнского капитала, от регистрации до использования средств, занимает от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от выполненных шагов.
С 2020 года сертификат на выплату формируется автоматически в течение пяти дней после регистрации ребенка. Его можно найти в учётной записи на «Госуслугах» или получить в МФЦ.
После получения сертификата можно подать заявление на использование материнского капитала в отделении Социального фонда России или на «Госуслугах». Заявление обрабатывается в течение 10 рабочих дней, и после одобрения средства направляются на указанные цели. Важно соблюдать дополнительные требования и сроки для каждой цели.
Цели, на которые разрешено использовать материнский капитал, ограничены. Однако они охватывают несколько направлений, которые могут значительно улучшить уровень жизни семей:
Жилищные нужды— деньги можно использовать для приобретения или строительства жилья, а также для погашения ипотеки. Кроме того, начиная с 2024 года, появилась возможность использовать эти средства для реконструкции таунхаусов и дуплексов.
Образование детей — средства можно направить на оплату образовательных услуг в детском саду, школе, колледже, вузе, а также проживание ребёнка в общежитии при учебном заведении.
Социальные выплаты — регулярная материальная поддержка для семей с доходом ниже прожиточного минимума.
Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями — покрытие расходов помощи детям-инвалидам в их социальной интеграции.
Формирование накопительной пенсии — маткапитал может помочь в накоплении пенсии для мамы, хотя это менее популярно, но это дополнительный финансовый резерв на будущее.
Для направлений капитала на строительство или реконструкцию дома потребуется выписка из ЕГРН или акт о выполнении основных работ.
Для семей, которые хотят использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, ключевым органом является Социальный фонд России. Он занимается обработкой заявлений на получение сертификата материнского капитала и дальнейшим оформлением использования этих средств.
Источник: realty-rbc-ru